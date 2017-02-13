يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جرمان اليوم في دورى الأبطال بجودة عالية والموبيل

تقام اليوم مباراة برشلونة وباريس سان جرمان فى اولى مباريات دور السته عشر ضمن مباريات الذهاب من بطولة دورى ابطال أوربا والتي تنقل عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضة وكما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وباريس اليوم عبر الانترنت ومن خلال موقعنا مصر 365 من خلال فقرة يلا شوت وكورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وبجوده عالية وبروابط متنوعه لاصحاب النت البطىء والمتوسط حيث تقام مباراة اليوم عندما ينزل برشلونة ضيفا على نادى باريس سان جرمان اليوم فى حديقة الامراء ملعب النادى الفرنسي وتنقل مباراة برشلونة وباريس اليوم فى تمام الساعه العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه الحادية عشر الا ربع وفى تمام الساعه الثانية عشر الا ربع بتوقيت الامارات العربية المتحدة ،وكما ورد بالصحف الأجنبية، أن المدير الفني لويس انريكي يتوجب عليه إدراك ماهية الفريق الذى سوف يواجهه غدًا ويتأكد من أنه امام فريق قوي وقادر علي الخروج من هذا المأزق بانتصار جديد سوف يقتنصه علي حساب فريق البرسا القوي في اي وقت، ولهذا من المتوقع أن يقوم بتامين انتصاراته الحقيقية ثم اإتخاذ القرار بالخروج من أحداث اللقاء القادم بنتيجة ايجابية وذلك من داخل حديقة الامراء ليقوم بعدها بإضافة انتصار جديد من أرضية الكامب نو، وقد امتلأت الصحف الاوربية والعالمية بالأخبار حول هذا اللقاء المنتظر والذى قد أطلق عليه اللقاء النارى نظرًا لقوته .فتابعونا عبر موقعنا مصر365 ونقل مميز لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جرمان اليوم فى القمة الكروية التى ينتظرها الملايين من المشجعين حول العالم وعشاق النادى الكتالونى على وجة الخصوص.

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اليوم من خلال هذا التقرير يمكنكم زوارنا الكرام متابعه البث المباشر لمباراة برشلونة والبى اس جى فى مباراة قوية فى التشامبيونزليج من جديد، مواجهة محتدة ومتكررة بين الفريقين فى المواسم الاخيرة فى دورى الابطال بعد أن إلتقى كلا الفريقين فى البطولة قبل الماضية فى دور المجموعات حيث ان مباراة برشلونة وباريس اليوم محط انظار ملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم وقبل مباراة اليوم نؤكد على ان الفريق الباريسى لم يسبق له ان فاز على فريق برشلونة فى اى مباراة من مباريات خروج المغلوب ولكن فاز باريس سان جرمان على برشلونة وفى ملعبه ووسط جمهوره حديقة الامراء بثلاثية مقابل هدفين فى مباراة قوية أحرز فيها أهداف صاحب الارض كلا من ديفيد لويز وفاراتى وماتويدى بينما أحرز كلا من ميسى ونيمار أهداف الفريق الكتالونى ولكن برشلونة عاد لينتقم فى الكامب نو وفاز فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى مباراة قوية أحرز فيها أهداف البارسا كلا من نيمار وسواريز وميسى بينما أحرز إبراهيموفيتش هدف البى أس جى الوحيد فى المباراة. والجدير بالذكر ان برشلونة وصل الى هذا الدور بعد خمس انتصارات وهزيمة واحدة فى دور المجموعات على يد المان سيتى .

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تابع لايف يلاشوت مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جرمان بث مباشر بجوده عالية اليوم فى مباراة قوية ومرتقبة من جماهير الفريقين على وجه الخصوص ومن الجماهير العاشقة لكرة القدم بوجه عام برشلونة وباريس تاريخياً، التقي برشلونة وباريس سان جيرمان، في تسع مناسبات سابقة، إنتصر الفريق الكاتالوني في أربع، وتلقى الهزيمة في مناسبتين، فيما انتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل . واكدت مصادرنا على استبعاد تياجو سيلفا كابتن ومدافع الفريق الباريسى ليلحق بنجم وسط الفريق فيراتى الذى لم يتلقى التصريح الطبى حتى الان الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى الفريق الباريسي، تعرَّض لإصابة عضلية أواخر الشهر الماضى ، كما دافع إيمري، عن حارس مرمى الفريق، ألفونس أريولا، الذي ارتكب خطأ فادحًا كاد أن يكلف فريقه نقطتين أمام ليل ولكن سيتشهد صفوف البرسا غياب خفير ماسيكرانو بالاضافة الى الكس فيدال الذى تعرض الى اصابة قوية فى مباراة البرسا الاخيرة ضد ديبورتيفو الافيس فى الدورى الاسبانى السبت الماضى والتى انتهت بفوز البلوجرانا بسته اهداف دون رد .

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كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جرمان حيث أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفيفا عن حكام مباريات الذهاب من دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا .على حد ما ذكرته صحيفة الماركا الاسبانية فإن مباراة برشلونة وباريس سان جرمان سوف يديرها الحكم البولندي سيمون ماركينياك . بالاضافة الى طاقم مساعد مكون من ماركينياك كلاً من مواطنيه، توماس ليستكوفيزك، وباول سوكولنيكي، صاحب الـ 36 عاماً، حيث يعتبر الطاقم البولندي من ضمن أصغر طواقم البطولة .يذكر أن ماركينياك، قد أدار عدة لقاءات هامة في دوري الأبطال، علي غرار أتليتكو مدريد ضد بايرن ميونيخ، وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في دوري المجموعات هذا الموسم .تاريخياً، التقي برشلونة وباريس سان جيرمان، في تسع مناسبات سابقة، إنتصر الفريق الكاتالوني في أربع، وانقاد للهزيمة في مناسبتين، فيما انتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل .

موعد مشاهدة مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة Paris Saint Germain vs Barcelona vs Barcelona في تشامبيونزليج مباشرة والقنوات الناقلة للمباراة بث مباشر فى دورى ابطال اوربا

تقام اليوم عبر موقعنا مصر365 فى تمام الساعه فى تمام الساعه العاشرة الاربع بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعه الثانية عشر الا ربع بتوقيت الامارات العربية المتحدة ، مشاهدة مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة Paris Saint Germain vs Barcelona في تشامبيونزليج مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق حفيظ دراجي , حيث يستضيف ملعب حديقة الامراء معقل فريق باريس سان جرمان فى مدينة باريس الفرنسية اليوم مباراة قمة أوروبية كبيرة منتظرة تجمع باريس سان جرمان علي ملعبه وجمهوره لقاء قوي ضد البلوغرانا فريق برشلونة في مباراة يبحث فيها البرسا عن مواصلة الانتصارات حتى يضمن للفريق المنافسة علي لقب بطولة دورى ابطال اوربا 2017, المباراة ستقام في تمام العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , القمة الأوروبية يقودها طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الحكم البولندي سيمون ماركينياك . بالاضافة الى طاقم مساعد مكون من ماركينياك كلاً من مواطنيه، توماس ليستكوفيزك، وباول سوكولنيكي، صاحب الـ 36 عاماً، حيث يعتبر الطاقم البولندي من ضمن أصغر طواقم البطولة تتحول الأندية الأوروبية لمنافسات البطولات القارية، والبداية دائماً مع بطولة دوري الأبطال، حيث يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً في قمة مواجهات الدور ثمن النهائى من بطولة دورى ابطال اوربا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جر مان اليوم بث مباشر فى دورى ابطال اوربا

من المقرر ان يتم نقل مباراة البرسا و البى اس جى اليوم عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية حيث أعلنت القناة القطرية، أن كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة و باريس سان جرمان بث مباشر يلاشوت بجوده عالية وبدون تقطيع ، سوف تكون أمام الجماهير العربية في دول الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال افريقيا باللغة العربية، من خلال شاشة قناة بي ان سبورت beinsports hd1 ، وسوف يكون في التعليق على هذه المواجهة، المعلق العربي ورؤف خليف من استاد القناة في العاصمة الدوحة، كما سوف يكون هناك الاستديو التحليلي قبل انطلاق مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جرمان بث مباشر.يضع برشلونة، نصب عينيه، عند مواجهة باريس سان جرمان ،اليوم الثلاثاء، في مدينةباريس فى فرناس ، في أولى مباريات الذهاب بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا. كول كورة مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم فى دورى ابطال اوربا ،ويمتلك البرسا،هذا بالإضافة إلى أن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جرمان مجانا، سوف تقوم بعرض هذه المواجهة والقمة الانجليزية الاسبانية على إستاد الإتحاد، من خلال شاشة قناة AZ Tv الفضائية على التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E، كما سوف تكون ايضا متاحة من خلال قناة دهوك الكردية duhok Tv التي تذاع على قمر NSS 57°E الهولندي وعلى التردد رقم 11188 التي سوف تعرض مشاهدة برشلونة و باريس سان جرمان بث مباشر هذه الليلة كذلك.