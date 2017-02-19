يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة القوة الجوية والصفاء اللبناني اليوم الاثنين 20/2/2017 ..بث مباشر لعبة القوة الجوية اليوم بجوده عالية

لعبة القوة الجوية العراقى بث مباشر رابط يوتيوب مباراة القوة الجوية والصفاء اللبناني بث مباشر مباراة القوة الجوية والصفاء ،يوتيوب بث مباشر لعبة القوة الجوية اليوم من خلال موقع مصر 365 نتابع معكم يلا شوت: بث مباشر مشاهده مباراة الصفاء اللبناني القوة الجوية العراقى ،بث مباشر لعبة القوة الجوية اليوم بجودة عالية يستهل فريق الصفاء اللبناني مشوارة في دور المجموعات في كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم عندما يلتقي فريق القوة الجوية العراقي غداً الإثنين على ملعب صيدا البلدي حينما ينزل ضيفا على الصفاء اللبناني فى الجولة الأولى من مباريات كاس الاتحاد الاسيوي فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه الثالثة والنصف بتوقيت بغداد ومكة المكرمة وفى تمام الساعه الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الامارات العربية المتحدة وتنقل المباراة مباشرة وحصريا عبر شاشة قنوات الكأس الرياضية الوكيل الحصري للبطولة وبالتحديد عبر قناة الكأس HD8 لحساب المجموعة الثانية التي تضم بالإضافة إليهما كلاً من الوحدة السوري والحد البحريني حيث يدخل الصفاء ورافعاً شعار الفوز خاصة وأن فريق القوة العراقي هو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية , يذكر أن الصفاء قد وصل للمباراة النهائية في 2008 ولكنه فشل في الحصول على أول لقب خارجي بعدما خسر أمام المحرق البحريني , وتأتي المباراة في وقتت يمر فيه فريق الصفاء بمرحلة انعدام التوازن حيث تراجع للمركز الخامس في الدوري اللبناني لتتقلص حظوظة في الحفاظ على اللقب بعد أن فشل في تحقيق الإنتصار في أربع مباريات متتالية حيث خسر أمام الإخاء الأهلي عاليه بنتيجة 4-1 يوم الخميس الماضي , وهو ما يدركة “أميل رستم” مدرب الفريق من مدى صعوبة اللقاء, ويعول “أميل” على انتهاء المشكلة المالية اللاعبين السنغاليين “دومينيك ميندي” و”تالا ندايي” للمشاركة مع الفريق الذي عانى كثيرا من غيابهما عن المباريات الأخيرة .

القوة الجوية يبدأ حملة الدفاع عن اللقب.

يبدأ فريق القوة الجوية العراقي حملة الدفاع عن اللقب عند يلتقي مضيفه الصفاء اللبناني الاثنين في مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي , جدير بالذكر أن القوة الجوية قد توج باللقب في العام الماضي عندما تغلب على فريق “بنغالورالهندي” بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة ليصبح القوة العراقي أول فريق عراقي يحصل على اللقب، بعد أن فشل مواطنه فريق أربيل في تحقيق اللقب عندما خسر في المباراة النهائية أمام الكويت الكويتي صفر-4 في أربيل عام 2009 وأيضاً خسر أمام القادسية الكويتي بركلات الترجيح في دبي عام 2014 , ويحتل القوة الجوية رابع الدوري العراقي ويهتم كثيراً بمباراته أمام الصفاء التي يعتبرها الخطوة الأهم في بداية النسخة الجديدة من المسابقة , حيث يستعد فريق القوة الجوية بقوة لهذه المباراة حيث تعادل في المباراة الأخيرة بالدوري العراقي أمام الطلبة من دون أهداف ليحافظ على المركز الخامس بالدوري , من جانبه أكد” باسم قاسم” مدرب فريق القوة الجوية في مؤتمر صحفي أن فريقه قادم إلى بيروت وهدفه تحقيق الفوز في بداية مشواره للدفاع عن اللقب ,ويعول قاسم على تألق عدد من اللاعبين مثل اللاعب السوري محمد الميدانيي والكاميروني غيل نغومو والنيجيري موسى كبيرو المهاجم السابق للعهد وحمادي احمد الذي توج بلقب الهدافين في البطولة.

الحد البحريني يشارك للمرة الرابعة على التوالي في البطولة.

وفي المجموعة نفسها يلتقي فريق الحد البحريني مع فريق الوحدة السوري على استاد البحرين الوطني بالرفاع ,في مباراة لن تكون سهلة على فريق الحد في المرة الرابعة على التوالي التي يشارك فيها الحد في كأس الاتحاد الآسيوي، وتعتبر أفضل نتيجة حققها الحد هي الوصول للدور ربع النهائي عام 2014، بينما خرج من دور المجموعات في آخر مسابقتين وخرج الحد من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام فريق ناساف الأوزبكي 1-4, من جانبه، يأمل فريق الوحدة السوري وصيف نسخة كأس الاتحاد الآسيوي 2004 ,في وبلوغ مراحل متقدمة من البطولة بعدما خرج منه في آخر مسابقتين بالموسمين الماضيين , ويسعى فريق الوحدة لمصالحة جماهيره وتحقيق نتائج إيجابية بعد النتائج السلبية في الدوري المحلي رغم أنه يضم مجموعة متميزة من اللاعبين الدوليين الحاليين والسابقين.

“الزوراء” يأمل في انطلاقة قوية في البطولة .

بينما يأمل الزوراء العراقي بطل الدوري العراقي في إنطلاقة جيدة عندما يلتقي فريق “السويق العماني” في الدوحة ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من الجيش السوري والأهلي الأردني , حيث اختار فريقا القوة الجوية والزوراء العاصمة القطرية الدوحة للعب مباراياتهما بسبب عدم سماح الاتحاد الدولي اللعب على الملاعب العراقية في الوقت الحالي ,وجاءت استعدادات الزوراء من خلال مباريات الدوري التي أعرب خلالها مدرب الفريق “عصام حمد” ارتياحه لما وصل إليه قبل دخوله المسابقة حيث يأتي في المركز الثاني بفارق نقطتين بعد النفط المتصدر, ويعول الزوراء على المهاجم الدولي علاء عبد الزهرة والعائد من الاحتراف مع النصر الإماراتي، بالإضافة للدولي السابق مصطفى كريم وأمجد كلف القادم من صفوف الشرطة العراقية .

“الجيش” يدخل المسابقة بحالة من التفاؤل .

وفي نفس المجموعة، يدخل فريق الجيش بطل النسخة الأولى (2004) البطولة بحالة من التفاؤل نظراً لجاهزية الفريق الذي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات وله مباريات مؤجلة , وهو ما أكده مدرب الفر يق “أنس مخلوف” في تصريحات صحفية من أن فريقه جاهز للمباراة بحثاً عن نقاط الفوز وهي الأهم , حيث تضم الفريق لاعبين مميزين مثل الحارس الدولي أحمد مدنية والمدافعين زكريا قدور وحسين شعيب وفي خط الوسط سمير بلال وفي الهجوم الثنائي محمد الواكد ومحمد حمدكو ,وإختار الجيش ملاعب الدوحة لمبارياته، بينما اختار الوحدة ملعب مدينة صيدا اللبنانية , وتعاني الفرق السورية من حظر الذي فرضه الفيفا عليهم بمنع اللعب في الملاعب السورية بسبب الظروف الأمنية الصعبة نتيجة الأزمة السورية منذ سنوات .