يلا شوت مشاهدة مباراة روما وتورينو بث مباشر اليوم Roma vs Torino في الدوري الإيطالي ( الكالتشيو – سيريا آ ) مباشرة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة روما وتورينو فى الدورى الايطالي اليوم بجوده عالية ، كورة اونلاين مشاهدة مباراة روما وتورينو بث مباشر ، لعبة روما وتورينو بث مباشر ، تابع لايف بروابط يوتيوب مباراة روما الايطالى وتورينو فى المباراة القوية التى تقام على ارضية ملعب الأولمبيكو فى العاصمة الايطالية روما فى المباراة القوية التى تقام فى تمام الساعه السابعه مساء بتوقيت مدينة القاهرة ، وفي تمام الساعه الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعه التاسعه بتوقيت الامارات العربية المتحدة، موعد مباره فريق روما أمام فريق تورينو اليوم نعرض لكم زوارنا أهم أخبار فريق روما بالدوري الإيطالي وأخبار النجم المصري محمد صلا ، في أطار مباريته مع فريق روما الإيطالي لكرة القدم ، فيعتبر محمد صلاح نجم فريق روما ويحظي بمحبة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة ، ويستضيف فريق روما الإيطالي فريق تورينو يوم الأحد ، ويأمل روما في مواصلة المنافسة مع نادي يوفنتوس ، ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول المسابقة بفرق سبعة نقاط عن المركز الأول بالصدارة ، ويقود الفريق اللاعب إدين ديجيكو نجم هجوم روما الذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة ، وأستعاد فريق روما عافيته بعد أن عاد له نجمه محمد صلاح بعد مشاركته مع المنتخب المصري لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية وخروج المنتخب المصري بالمركز الثاني بالبطولة ، ويقلق المدير الفني لفريق روما ألإيطالي من عدم تماثل شفاء لاعبه “أليساندرو فلوريزي ” بعد أن اجر عملية جراحية بركبته وأشاد به المدرب بأنه لاعب متميز وصعب علي الفريق في هذه الفترة المهم تعويض لاعب مثله يتمتع بروح ولياقة عالية ويجيد اللعب الفردي والجماعي واللعب المهاري ويحن استخدام الفرص الذي يصنعها زملائه له .

اخر اخبار النجم المصري محمد صلاح مع فريق روما الايطالي

يسعى نجم منتخب مصر اللاعب ” محمد صلاح ” ولاعب منتخب روما في الاستمرار بمسيرة تفوقه مع ناديه نادي روما الإيطالي ، ويذكر أن اللاعب محمد صلاح احرز ثمانية أهداف مع فريقه وبذلك يحتل المركز السابع عشر في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ويسعى فريق روما إلى تحقيق الفوز بالمبارة القادمة خاصة بعد عود محمد صلاح من المشاركة مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية ، ويأمل المدير الفني لنادي العاصمة الإيطالية بكسب الثقة بعودة محمد صلاح والفوز بالمبارة ويعتبر مبارة روما مع تورينو مبارة سهلة جدا علي فريق روما الإيطالي .

ترتيب فريقي روما وتورينو بالدوري الإيطالي مشاهدة مباراة روما وتورينو بث مباشر اليوم

يحتل فريق العاصمة الإيطالية روما المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد نقاط 53 نقطة تمكن من إحرازهم عن طريق الفوز بسبعةعشر مبارة وتعادل في بمارتين وخسارة مبارة واحدة فقط ، ويذكر أن فريق تورينو يقع في المركز التاسع برصيد نقاط 35 نقطة بجدول الدوري الإيطالي وقد حقق الفوز بتسع مباريات فقط وتعادل ف ثمان مباريات وخسر سبع مباريات ،أصحاب الملعب والضيافة فريق روما، يحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصد روحامل اللقب، بفارق عشر نقاط، بعد أن افتتح الأخير مباريات الجولة يوم الجمعة بأربعة أهداف في مرمى باليرمو، ورصيده ثلاث وخمسون نقطة، نجح في الحصول عليها بعد أن حقق سبعة عشر انتصاراً، وتلقى الهزيمة خلال خمس مباريات، في الوقت الذي كان ثاني أقل الفرق تعادلاً بمبارتين فقط. أما ضيوف ملعب الأولمبيكو فريق تورينو، فيحتل المركز التاسع برصيد خمس وثلاثون نقطة فقط.

موعد مباراة روما وتورينو والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة روما وتورينو بث مباشر بجوده عالية والموبيل

سوف تقام مباره روما وتورينو في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الأحد -19-2-2017 في الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” وهذه هي مباره العودة بين الفريقين وسوف تزاع المبارة عليى قناة “bein Sport HD”.يسعى لقايدة فريقه لتحقيق الفوز الثامن عشر والثالث على التوالي بالدوري الإيطالي بعد الهزيمة أمام سامبدوريا، من أجل مواصلة الضغط على يوفنتوس وملاحقته خاصة وأن الفريق سيلعب تحت ضغوط كبيرة نظراص لفوز المتصدر أول أمس وتوسيع الفارق إلى عشر نقاط مما سيجعل فرص المنافسين صعبة للغاية في المنافسة. روما يسعى أيضاً للثأر لهزيمته في لقاء الذهاب الذي خسره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتحقيق الفوز الذي يمنح لاعيبه ثقة ومعنويات أفضل قبل لقاء إنتر ناسيونالي بالجولة المقبلة، مستغلاً النشوة التي يعيشها الذئاب بعد الفوز العريض على فياريال بأربعة أهداف دون رد، في الوقت الذي يسعى الضيوف لتكرار نتيجة الذهاب وتحقيق الفوز من جديد.

كورة لايف مشاهدة مباراة روما وتورينو بث مباشر Roma vs Torino في الدوري الإيطالي ( الكالتشيو – سيريا آ ) مباشرة

اليوم يمكنكم زورانا الكرام متابعة مشاهدة مباراة روما وتورينو بث مباشر Roma vs Torino في الدوري الإيطالي ( الكالتشيو – سيريا آ ) مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD4 تعليق علي سعيد الكعبي وينتظر ملايين الجماهير العاشق لفريق روما الايطالي والمصريين متابعه الفرعون المصري محمد صلاح, حيث يستضيف ملعب الأوليمبيكو معقل الذئاب فريق روما في مدينة روما العاصمة الإيطالية مباراة تجمع الذئاب فريق روما علي ملعبه ووسط جمهوره مع الضيوف فريق تورينو في لقاء قوي منتظر , روما المنتشي بالفوز الأوروبي علي فياريال برباعية يسعي لتحقيق فوز محلي عندما يستضيف تورينو الليلة وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الكالتشيو الدوري الإيطالي 2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة , المباراة صافرة الحكم ماركو جويدا , حيث تتواصل منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، والتي بدأت أول أمس الجمعة وتختتم اليوم بمواجهة ميلان وفيورنتينا، والتي يسبقها المواجهة قبل الأخيرة والتي تجمع بين فريقي روما وتورينو بالعاصمة الإيطالية روما الليلة .