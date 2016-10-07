الحصول على بطاقة جماهير الاهلى ..الأهلي يدعو جماهيره لتسجيل بياناتهم لإصدار “بطاقة الجمهور” لحضور المباريات عبر الموقع الرسمى للاهلى

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يدعو جماهيره لتسجيل بياناتهم لإصدار “بطاقة الجمهور” لحضور المباريات عبر الموقع الرسمى للاهلى ،التسجيل فى بطاقة جماهير الاهلىهدية من موقع مصر365 لكل عشاق الاهلى ..الأهلي يدعو جماهيره لتسجيل بياناتهم لإصدار “بطاقة الجمهور” لحضور المباريات عبر الموقع الرسمى للاهلى ،اليوم فى مبادرة جديدة اطلقها النادي الأهلي المصرى حيث قام النادى بدعوة جماهير القلعه الحمراء فى الموقع الرسمى للنادى وذلك من اجل اصدار بطاقة خاصة للمسجلين تسمى ببطاقة جماهير الاهلى والمطلوب الان من جماهير الشاطين الحمر هو تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي تمهيدا للعودة للمدرجات خلال الفترة المقبلة، حال سماح الأمن بذلك.ومن خلال موقع مصر365 نتيح لكم روابط التسجيل فى الموقع الرسمى للنادى الاهلى من اجل الحصول على بطاقة الجماهير الاهلوية وكل ماعليك فقط هو تجهيز صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى ورفعهم على الموقع الرسمى للنادى الاهلى واكمال تسجيل البيانات الموجوده فى استمارة التسجيل .

ووجاء ذلك بعدما تعالت الاصوات فى المنادة بعودة الجماهير المصرية للمباريات وهناك الكتير من المباحثات من اجل عودة الجماهير الى المدرجات بعدما كانت الفترة من 2012 وحتى الآن قد شهدت غياب الجماهير عن المباريات المحلية لأسباب أمنية،والتى تسبب خسائر كبيرة للكرة المصرية وتفقد كرة القدم المصرية اهم مميزاتها التى تلعب من اجلها وهى الكرة للجماهير وتسعى الأندية المصرية بالتعاون مع السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة مع وزارة الداخلية عودة الجماهير الى المدرجات خلال الفترة الحالية من أجل اعادتهم من جديد بالشكل الذي يوافق عليه الأمن.

وقال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي فى بيان صحفى صادر عن مجلس اداراة النادى الاهلى أنه سيتم إصدارة “بطاقة جمهور” لكل مشجع من مشجعى المارد الاحمر يرغب في حضور المباريات ولن يتم السماح لاى من الجماهير الحضور فى المدرجات بدون هذه البطاقة ، من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للنادي للحصول على تذاكر المباريات.وأعلنت إدارة الأهلي في وقت سابق رغبتها في تعميم تجربة نادي الزمالك الخاصة باستمارات الجماهير الراغبة في حضور المباريات، وقرروا تطبيق الأمر ذاته لكن مع بعض التعديلات للتسهيل عن الجماهير.وأشار رئيس النادي إلى أنه سيتم تسجيل أكبر قاعدة للبيانات للجماهير المصرية حتى تستوعب جميع جماهير الأهلي، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمي.

ويمكن للجماهير تسجيل البيانات بالضغط “.الموقع الرسمى للنادى الاهلى ” .