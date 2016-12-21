القنوات الناقلة لمباراة روما وكييفو فيرونا الكالتشيو في الدوري الإيطالي الممتاز 2016

أعلنت اللجنة المنظمة بكورة القدم بالدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2016، عن موعد مباراة روما وكييفو فيرونا، لمباراة الذهاب بالجولة الثامنة عشر من الدوري، وقد تقرر أن يستضيف المباراة أرضية ملعب “الأولمبيكو”، بالعاصمة الإيطالية، حيث الملعب الأساسي لفريق الذئاب ، فى مباراة يتوقع المحللين الرياضيين أن تمتاز بالقوة والمتعة لما تمتلكه أرضية الملعب من خبرات كروية وفنية، وجدير بالذكر أن الملعب يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، وسوف يطلق صافرة التحكيم على اللقاء المنتظر بين الغريمين القويين الحكم الدولي الإيطالي “جيانباولو كالفاريزي”، ويسعي كلا الفريقين للحصول على الثلاثة نقاط والصعود بجدول الترتيب، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن فريق يوفنتوس، حيث تنفرد السيدة العجوز منفردا بالمركز الأول بالجدول بعد أن استطاع الفريق حصاد رصيد 42 نقطة.

أخبار فريق روما الإيطالي قبل لقاء اليوم:

يشارك النجم المصري الدولي “محمد صلاح”، فى اللقاء القادم الذى تحدد بين أصدقائه الجدد من لاعبي نادي روما الإيطالي أمام فريق كييفو فيرونا الإيطالي، فى أحد مبارايات الدور الإيطالي الأكثر إثارة برفقة الذئاب، ضمن منافسات مباريات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإيطالي لموسم 2016، وجدير بالذكر أن الفريق يحتل الجيالوروسي، حيث يعد الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن أستطاع حصاد 35 نقطة من المنافسات الماضية بالدوري، وذلك يجعله متفوق عن نظيره الذى يحتل المركز الثالث من الدوري فريق نابولي الإيطالي، بنقطة واحدة، بينما يتراجع أمام فريق يوفنتوس متصدر الجدول والذي يتفوق عليه برصيد 7 نقاط.

توقيت مباراة روما وكييفو فيرونا بالدوري الإيطالي 2016:

تحدد موعد لقاء القمة بين فريق روما الذئاب وغريمه الذى أجبر على استضافته على أرضه كضيف ير مرغوب به فريق كييفو فيرونا بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، اليوم الخميس الموافق 22 من شهر ديسمبر لعام 2016، في تمام الساعة التاسعة والخمسة والأربعين مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة السابعة والخمسة والأربعين مساءًا بتوقيت جرنتش العالمي، وفي تمام الساعة العاشرة والخمسة والأربعين مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة الحادية عشر والخمسة والاربعين مساءًا بتوقيت الأمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة روما وكييفو فيرونا بالدوري الإيطالي 2016:

تقرر أن يقوم المعلق الرياضي الشهير ” نوفل باشي “، بالتعليق على اللقاء الهام والمرتقب ، بين فريق روما الإيطالي وكييفو فيرونا الإيطالي فى مباراة الذهاب من عمر الدوري الإيطالي لموسم 2016 ، على القناة الناقلة حصريًا beIN SPORTS 8 HD ، ويسعي فريق الذئاب روما لإستكمال طريقه فى الصعود نحو اللقب ومحارة فريق نابولى الذى يحتل حاليًا المركز الثالث، حيث يسعي الفريقين إلى الحصول على المركز الثاني ليكون أمامهما المنافسة على اللقب والمركز الأول، ومن جهة أخري يقف فريق الذئاب في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 35 نقطة نتيجة منافسات مباريات الدوري الإيطالي، بينما يحتل المركز الثالث فريق نابولى برصيد 34 نقطة، بينما بينما يقف فريق كييفو فيرونا فى المركز العاشر من عمر الجدول برصيد 25 نقطة.