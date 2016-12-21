موعد مباراة الأهلي السعودي والاتفاق السعودي اليوم الخميس 22_12_2016 فى دوري عبد اللطيف جميل والقناة الناقلة

يتقابل فريق الاهلي السعودي وفريق الاتفاق السعودي فى لقاء هام من دوري عبد اللطيف جميل ، اليوم الخميس الموافق 22 من شهر ديسمبر لعام 2016، حيث يجتمع الفريقين فى لقاء حامي الوطاس على أرضية ملعب ملعب “الجوهرة المشعة”، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة، حيث أحد أهم مباريات دوري عبد اللطيف جميل السعودي لموسم 2016، فى اطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري جميل للمحترفين، ويغيب عن صفوف الأهلي السعودي كلاً من اللاعب “حسين المقهوي”، واللاعب “سلمان المؤشر”، بعد أن أعلن المسؤلين بالفريق عن تغيب اللاعبين عن قائمة المشاركين فى لقاء اليوم، ويتم إذاعة اللقاء الهام الذي يضم الأهلي والاتفاق ببث مباشر وجودة عالية ، على شاشة القناة الناقلة mbc Pro Sports 1HD، حيث يعلق على اللقاء المرتقب المعلق الرياضي “فارس عوض”.

أخبار فريق الإتفاق قبل مباراة اليوم:

انتهي فريق الاتفاق السعودي من الإستعدادات النهائية فى اطار استعدادات الفريقي للقاء المرتقب والذي تحدد أمام فريق الأهلي السعودي، حيث يقود “خوان كارلوس جاريدو”، المدير الفني الإسباني، الاتفاق للحصول على الثلاث أهداف اليوم على حساب الأهلي السعودي من أجل إسعاد جماهيره العريقة والمشجعة له على الدوام بالإضافة إلى الصعود بجدول الترتيب، بعد أن صرح فى مؤتمر صحفي بأنه يسعى للفوز بالقاء الهام المرتقب، كما أنه يرغب أن يستمتع المشاهدين والمشجعين فى كل مكان بأداء عالي أمام غريم اليوم القوي الأهلي السعودي، وجدير بالذكر أن الاتفاق قد تعادل في آخر مبارتين بدوري عبد اللطيف جميل السعودي ، ليصل الآن إلى المركز السادس من جدول الترتيب بعد أن استطاع حصاد رصيد 21 نقطة.

أخبار الأهلي أمام لقاء اليوم:

يدخل فريق الأهلي السعودي مباراة اليوم وهو بروح معنوية مرتفعة، حيث انتهى فريق الهلى من استعداداته الأولية والمحددة لموجهة فريق الاتفاق، ويسعى حاليًا الأهلي لحصد النقاط الثلاثة ، واستغلال عنصري الأرض والجمهور بعد أن قررت اللجنة المنظمة أن يقام اللقاء الهام على أرضه ووسط جمهوره، وعينيه على اللقب، وجدير بالذكر أن فريق الأهلي السعودي يحتل الآن المركز الثالث من جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل السعودي برصيد 28 نقطة.

توقيت مباراة الأهلي والاتفاق بدوري عبد اللطيف جميل السعودي 2016:

يتم إنطلاق مباراة الأهلي السعودي والاتفاق السعودي مساء اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا ربع بتوقيت جرنتش العالمي.

تذكرة مباراة الأهلي والاتفاق بدوري عبد اللطيف جميل السعودي 2016: