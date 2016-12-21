جدول مباريات اليوم الأربعاء 21-12-2016 والقنوات الناقلة المجانية

تستكمل الساحرة المستديرة جولتها المتألقة حول عواصم ودول القارات المنافسة بالدوريات والبطولات المختلفة على مستوي الاصعدة ، حيث الجولات المتوهجة فى كل مكان ومناسبات اللقاءات التى نقدمها لكم والتى تجمع كلاً من كأس ملك إسبانيا، و الدوري الإيطالي ، والدوري الألماني، والدوري المصري الممتاز ، والدوري الفرنسي ، ودوري عبد اللطيف جميل السعودي، كما نذيع لكم أسماء القنوات الناقلة المجانية لمباريات اليوم، ونحدد معكم التوقيت اللازم لكل لقاء كما حددته للجنة المنظمة على الكورة، وأسماء المعلقين الرياضيين المتميزين والذين يقومون بالعملية التحليلية للمباراة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء:

يتقابل فريق إنتر ميلان وفريق لاتسيو ، فى اطار منافسات الدوري الإيطالي ، فى تمام الساعة 9:45 مساء القاهرة 10:45 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD4، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

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يتقابل فريق بايرن ميونخ وفريق لايبزيج ، فى اطار منافسات الدوري الألماني ، فى تمام الساعة 9:00 مساء القاهرة 10:00 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD5، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي.

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يتقابل فريق إشبيلية وفريق فورمينتيرا ، فى اطار منافسات كأس ملك إسبانيا ، فى تمام الساعة 8:00 مساء القاهرة 9:00 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD3، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي محمد بركات.

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يتقابل فريق فالنسيا وفريق ليغانيس ، فى اطار منافسات كأس ملك إسبانيا ، فى تمام الساعة 10:00 مساء القاهرة 11:00 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي علي لفته.

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يتقابل فريق برشلونة وفريق إيركوليس ، فى اطار منافسات كأس ملك إسبانيا ، فى تمام الساعة 11:00 مساء القاهرة 12:00 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD3، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي يوسف سيف.

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يتقابل فريق باريس سان جيرمان وفريق لوريان ، فى اطار منافسات الدوري الفرنسي ، فى تمام الساعة 9:50 مساء القاهرة 10:50 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD6، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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يتقابل فريق بوردو وفريق نيس ، فى اطار منافسات الدوري الفرنسي ، فى تمام الساعة 9:50 مساء القاهرة 10:50 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD7، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي عبدالقادر الشنيوني.

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يتقابل فريق القادسية وفريق الشباب ، فى اطار منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي ، فى تمام الساعة 4:30 مساء القاهرة 5:30 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة أم بي سي برو HD3، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي عبدالله المحيسن.

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يتقابل فريق الباطن وفريق الهلال ، فى اطار منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي ، فى تمام الساعة 4:40 مساء القاهرة 5:40 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة أم بي سي برو HD2، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي بلال علام.

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يتقابل فريق الفتح وفريق النصر ، فى اطار منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي ، فى تمام الساعة 6:45 مساء القاهرة 7:45 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة أم بي سي برو HD1، حيث يذيع اللقاء المعلق الرياضي جعفر الصليح.

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يتقابل فريق الانتاج الحربي وفريق الزمالك ، فى اطار منافسات الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة 7:00 مساء القاهرة 8:00 مكة المكرمة ، على القناة الناقلة أون سبورت.