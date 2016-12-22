رودريجيز: نجم ريال مدريد في طريقه للانتقال إلى الدوري الإنجليزي

جاء تصريح نجم فريق ريال مدريد وبطل المنتخب الكولومبي وقائده “جيمس رودريجيز”، بأنه مازال ضمن قائمة فريق ريال مدريد حتى الآن على الرغم من جلوسه لدكت البدلاء إلى أنه لا يضمن استمراره مع فريق ريال مدريد وخاصة فى الفترة المقبلة بعد تقديم بعض العروض الهامة له وقرب فتح باب الانتقالات الشتوية، والذى يبدأ في شهر يناير المقبل، حيث صرح اللاعب الكولومبى أنه تلقى عدد من العروض وحاليًا يقوم بدراستها حيث أمامه أسبوع فقط وهي فترة أجازته التى يقضيها فى الفترة الحالية بجوار أسرته من أجل التفكير فى تلك العروض والأختيار منها ، وحتى يخرج بقرار وجهته القادمة بعد رحيله عن ملعب “سانتياجو برنابيو”، وجاء تصريحه فى مطلع هذا الأسبوع بالرحيل عن الريال، عقب عدم مشاركة جيمس في مباراة نهائي كأس العالم للأندية أمام الفريق الياباني “كاشيما أنتلرز” ، حيث لم يكن اللاعب فى قائمة المشاركين مع رفقائه وأكتفى بمشاهدة فريقه يصعد بأهداف الفوز من على مقاعد البدلاء، حيث انتهى اللقاء بفوز فريقه 4-2.

تاريخ النجم الكولومبى رودريجيز:

انتقل النجم الكولومبى جيمس رودريجيز ، البالغ من العمر 25 عاماً إلى الفريق الملكي ريال مدريد في صيف 2014 ، حيث جاء إنتقاله بعد تألقه في مباريات نهائيات كأس العالم والتى كانت إقامتها فى دولة البرازيل ، حيث حصل فيها على الحذاء الذهبي، عندما كان وقتها منضمًا لصفوف فريق بورتو البرتغالي، وبدأت من بعدها رحلة إنتقاله إلى الفريق الملكي، حيث قدم الكولومبى جيمس أداءً جيداً فى فترة إنضمامه للفريق الأسباني وذلك كان فى العام الأول من إنضمامه، فقد استطاع اللعب فى قائمة المنضمين كلاعب أساسي فى الدوري الأسباني، كما قام بأحراز 13 هدف في الدوري من خلال مشاركته فى 29 مباراة ، وعلى الرغم من تألق النجم البرتغالي كرويًا إلا أنه فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” الموسم الحالي، لتأتى فكرة إنتقاله وخاصة بعد قرب الإنتقالات الشتوية والعروض التى قدمت له من قبل كلاً من فريق مانشستر يونايتد وفريق تشيلسي.

تصريحات رودريجيز الإعلامية:

جاءت تصريحات اللاعب الكولومبي النجم رودريجيز عقب اللقاء: “لا يمكنني أن أؤكد استمراري مع ريال مدريد، بعد فترة الانتقالات الشتوية، أمتلك عدة وعروض ولدي سبعة أيام للتفكير بشأن مستقبلي”.

وأضاف نجم ريال مدريد قائلاً: “أنا سعيد بالتواجد في مدريد، ولكنني أريد اللعب أكثر. شعرت بالحزن لأنني أردت المشاركة في النهائي، ولكنني سعيد باللقب. إنه اللقب الخامس عشر في مسيرتي.

وقد ورد فى إحدي الصحف الكولومبية تُدعى ” “El Tiempo أن النجم جيمس قد تواجد بالفعل داخل أروقة السفارة البريطانية بالعاصمة الكولومبية بوجوتا، حيث كان يسعي إلى إنهاء باقى إجراءات تعاملاته من أجل إنتقاله القادم إلى إنجلترا، بينما من جهة أخري جاء تصريح والدة اللاعب الكولومبي الإعلامي لقناة “سيتي تي في بوجوتا” قائلة بهذا الشأن: “جيمس في كولومبيا وسيقضي العطلة ويحتفل بالكريسماس معنا. سنسافر إلى مدينة ميديلين”.