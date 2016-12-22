جدول مباريات اليوم الخميس 22-12-2016 والقنوات الناقلة المفتوحة

تشاهدون اليوم الخميس الموافق 22_12_2016 العديد من المباريات الهامة فى اطار فاعليات منافسات الساحرة المستديرة فى كل مكان حول العالم، حيث تشتد المنافسات الكروية وكلاً يسعى خلف اللقب ، وتزادا التصفيات والبطولات حماسًا كلما أقتربت الأندية نحو القمة، وفى هذا السياق تستكمل البطولات مبارياتها اليوم الخميس بعدد كبير من اللقاءات الهامة والتى يتم إذاعتها حصريا على عدة لقاءات مختلفة ناقلة للأحداث من داخل الأستديوهات التحليلية لعدد كبير من المعلقين الرياضيين الهامين، فى اطار منافسات كلاً من الدوري السعودي جميل، والدوري المصري الممتاز ، وكأس ملك إسبانيا ، والدوري البلجيكي ، والدوري الإيطالي ، والعديد من المباريات الهامة والمتالقة.

جدول مباريات اليوم الخميس 22-12-2016:

يذاع لقاء فريق فيورنتينا وفريق نابولي ، فى اطار منافسات الدوري الإيطالي ، فى تمام الساعة 9:45 مساء القاهرة 10:45 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD4، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم علي محمد علي.

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يذاع لقاء فريق روما وفريق كييفو فيرونا ، فى اطار منافسات الدوري الإيطالي ، فى تمام الساعة 9:45 مساء القاهرة 10:45 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD8، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم نوفل باشي.

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يذاع لقاء فريق سامبدوريا وفريق أودينيزي ، فى اطار منافسات الدوري الإيطالي ، فى تمام الساعة 6:00 مساء القاهرة 7:00 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD6، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم محمد الكواليني.

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يذاع لقاء فريق جينت وفريق أندرلخت ، فى اطار منافسات الدوري البلجيكي ، فى تمام الساعة 9:30 مساء القاهرة 10:30 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة الشارقة الرياضية ، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم راشد عبدالرحمن.

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يذاع لقاء فريق ديبورتيفو ألافيس وفريق خيمناستيكا ، فى اطار منافسات كأس ملك إسبانيا ، فى تمام الساعة 9:00 مساء القاهرة 10:00 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم عبدالقادر الشنيوني.

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يذاع لقاء فريق أتلتيك بيلباو وفريق راسينغ سانتاندير ، فى اطار منافسات كأس ملك إسبانيا ، فى تمام الساعة 10:00 مساء القاهرة 11:00 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD3، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم الحبيب بن علي.

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يذاع لقاء فريق الخليج وفريق الفيصلي ، فى اطار منافسات دوري جميل السعودي ، فى تمام الساعة 4:30 مساء القاهرة 5:30 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة أم بي سي برو HD2، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم عبدالله المحسين.

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يذاع لقاء فريق الأهلي وفريق الإتفاق ، فى اطار منافسات دوري جميل السعودي ، فى تمام الساعة 6:45 مساء القاهرة 7:45 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة أم بي سي برو HD1 ، حيث يعلق من داخل الأستديوهات الرياضية المعلق الرياضي المخضرم مشاري القرني.

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يذاع لقاء فريق إنبي وفريق الفيوم ، فى اطار منافسات كأس مصر ، فى تمام الساعة 2:00 مساء القاهرة 3:00 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة أون سبورت.

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يذاع لقاء فريق سموحة وفريق المريخ ، فى اطار منافسات كأس مصر ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة أون سبورت.

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يذاع لقاء فريق الأهلي وفريق الألومنيوم ، فى اطار منافسات كأس مصر ، فى تمام الساعة 8:00 مساء القاهرة 9:00 مكةالمكرمة ، على القناة الناقلة أون سبورت.