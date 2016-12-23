موعد مباراة الزمالك والشرقية في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 24-12-2016 والقنوات الناقلة

تحدد موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غريمه فريق الشرقية فى اطار منافسات مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز لموسم 2016، حيث تم تحديد موعد مباراة كرة القدم المؤجلة بين فريق الزمالك والشرقية، يوم السبت الموافق 24-12-2016، على أرضية ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة، حيث يسعى كلا الفريقين فى هذا اللقاء الهام والمرتقب من جماهير فريق الفارس الابيض وجماهير الشرقية ومحبين الدوري المصري إلى الحصول على الثلاثة نقاط على حساب الاخر، من أجل إسعاد الجماهير العريقة وتحسين وضع ترتيبهم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث يعد هذا الللقاء مؤجل من الجولة الرابعة بسبب تغيب فريق الزمالك عنه من أجل المشاركة فى بطولة أفريفيا.

توقيت مباراة الأهلي والشرقية بالدوري المصري الممتاز:

تحدد موعد اقامة مباراة الفريق الابيض القادمة أمام فريق الشرقية، فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش العالمي، وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت دولة الأمارات العربية المتحدة، وجدير بالذكر أن فريق الزمالك المصري قد انتصر مؤخرًا فى المواجهة التى قابل فيها غريمه من نادي الإنتاج الحربي، فى اللقاء الذى جمعهما يوم الأربعاء الماضي ، حيث فاز بهدف مقابل لا شئ ، حيث أحرز الهدف للاعب المتميز “باسم مرسي”، حيث ساعده فيه اللاعب “محمد إبراهيم”، عن طريق أسفل وسط المرمى.

موقف الفريقان في ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل لقاء اليوم:

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم بروح نفسية مرتفعة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب المصري برصيد 31 نقطة، بعد أن أستطاع الفارس الابيض المشاركة فى 12 لقاء من منافسات الدوري المصري حتي الآن، حيث فاز صاحب القلعة البيضاء في 9 مباريات كاملة، بينما حقق التعادل في اطار منافسات أربعة مباريات ، ويشهد له اصراره على الصعود حيث لم يخسر فى أحد لقائاته حتى الآن، وجدير بالذكر أن الابيض يسعى من خلال لقاء اليوم الوصول إلى المركز الثاني على حساب الشرقية، والتى بدورها تدخل لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثامن عشر والأخير بجدول الترتيب بعد حصادها رصيد 8 نقاط، لتضعف نتيجته السابقة فى اخر لقاء بالدوري من عزيمته فى القتال من اجل الفوز فى لقاء الزمالك .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية بالدوري المصري الممتاز:

ينتظر عشاق القلعة البيضاء مشاهدة جميع مباريات ناديهم المفضل، وقد تحددت القناة الناقلة المجانية التى قد أعلنت أنها سوف تقوم بإذاعة مباراة الزمالك والشرقية بشكل مجاني وجودة عالية وبث مباشر، حيث تقرر إذاعة اللقاء العام على قناة النيل للرياضة، وقناة أم دي سي سبورت، وقناة أون سبورت، كما تم التصريح بأنه سوف يتولي عملية التعليق على اللقاء المنتظر والمثير بين الفريقين من داخل الإستديوهات التحليلية ، المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”، حيث سيقوم بالتعليق من شاشة قناة “dmc sports”، كما سيقوم المعلق الرياضي “محمود أبو الركب”، بالتعليق على اللقاء من خلف شاشة “on sports”، كما سيقوم المعلق الرياضي “محمد عفيفي”، بالتعليق على مباراة الزمالك والشرقية من داخل استديوهات قناة “النيل الرياضية”.