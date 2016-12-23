جدول مباريات اليوم الجمعة 23-12-2016 والقنوات الناقلة المجانية

استمرارًا لمواجهات الساحرة المستديرة فى كل مكان نقدم لكم اليوم الجمعة الموافق 23_12_2016 ، أهم اللقاءات التى ستقام بعدد كبير من الدوريات والبطولات حول العالم، حيث يشارك بها أقوى الأبطال الكرويين فى كل مكان، وتجمعهم العديد من الأندية على ارضها من أجل إسعاد الجماهير العريقة فى كل مكان سواء داخل الملعب وخارجه، حيث تتالق الغرق ويصلها حماس المشجعين من خلف الشاشات العربية والأجنبية، ونستعرض معكم فى هذا المقال أسماء الفرق الفرق المشاركة فى مباريات اليوم بالإضافة إلى أسماء القنوات الناقلة المجانية للمباريات واسماء المعلقين الرياضيين وتوقيت المباريات كما حددتها اللجنة المنظمة للدوريات والبطولات لليوم الجمعة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 23-12-2016:

يتقابل فريق يوفنتوس وفريق ميلان ، فى اطار فاعليات منافسات كأس السوبر الإيطالي ، حيث ينقلها لكم المعلق الرياضي المتميز علي سعيد الكعبي ، من داخ استديوهات التحليل على القناة الناقلة أبوظبي الرياضية HD5، فى تمام الساعة 6:30 مساء القاهرة 7:30 مكةالمكرمة.

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يتقابل فريق الاتحاد وفريق الرائد ، فى اطار فاعليات منافسات دوري جميل السعودي ، حيث ينقلها لكم المعلق الرياضي المتميز فارس عوض ، من داخل استديوهات التحليل على القناة الناقلة أم بي سي برو HD1، فى تمام الساعة 6:45 مساء القاهرة 7:45 مكةالمكرمة.

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يتقابل فريق الرجاء الرياضي وفريق الجيش الملكي ، فى اطار فاعليات منافسات البطولة المغربية ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة المغربية الرياضية ، فى تمام الساعة 9:00 مساء القاهرة 10:00 مكة المكرمة.

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يتقابل فريق وفاق رياضي سطيف وفريق دفاع تاجنانت ، فى اطار فاعليات منافسات الرابطة الجزائرية ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة الجزائرية الثالثة ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل فريق الترجي الرياضي وفريق مستقبل قابس ، فى اطار فاعليات منافسات الرابطة التونسية ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة الوطنية 1، فى تمام الساعة 3:00 مساء القاهرة 4:00 مكةالمكرمة.

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يتقابل فريق الملعب القابسي وفريق النادي الإفريقي ، فى اطار فاعليات منافسات الرابطة التونسية ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة الوطنية 2، فى تمام الساعة 3:00 مساء القاهرة 4:00 مكةالمكرمة.

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يتقابل فريق النادي الصفاقسي وفريق اتحاد تطاوين ، فى اطار فاعليات منافسات الرابطة التونسية ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة الوطنية 2، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكةالمكرمة.

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يتقابل فريق الفيصلي وفريق الصريح ، فى اطار فاعليات منافسات دوري المناصير الأردني ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة الأردنية الرياضية ، فى تمام الساعة 5:30 مساء القاهرة 6:30 مكةالمكرمة.

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يتقابل فريق الداخلية وفريق الجونة ، فى اطار فاعليات منافسات كأس مصر ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة أون سبورت ، فى تمام الساعة 2:30 مساء القاهرة 3:30 مكةالمكرمة.

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يتقابل فريق وادي دجلة وفريق فاركو ، فى اطار فاعليات منافسات كأس مصر ، حيث ينقلها لكم ببث مباشر وجودة عالية القناة الناقلة أون سبورت ، فى تمام الساعة 5:30 مساء القاهرة 6:30 مكةالمكرمة.

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