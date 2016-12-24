قرعه كأس ملك اسبانيا دور السته عشر- قرعة صعبة على برشلونة وريال مدريد

كشفت قرعة كاس الملك عن نتائج الدور السادس عشر , حيث جائت القرعة عن وقوع فريق برشلونة وريال مدريد فى مواجهة شاقة حيث جائت نتيجة القرعة عن أن برشلونة حامل اللقب فى النسخة الماضية من الكاس فى مواجهة فريق اتلتيك بيلباو وأوقعت فريق ريال مدريد فى مواجهة اشبيلية , وسوف تكون المبارة فى غاية الصعوبة على الفريقين وبالأخص فريق برشلونه النادى الأكثر تتويجا بكأس الملك ثمان وعشرون مرة , بتفوقه على نادى أتلتيك بيلباو الفائز بالبطولة ثلاثة وعشرون مرة فقط , ومن جهة أخرى سوف يلعب نادى ريال مدريد مع وصيف النسخة السابقة من الكأس مع نادى إشبيلية النادى الذى يظهر بمستوى جيد هذا الموسم .وسوف تقام مباريات الذهاب فى بداية شهر يناير القادم ومباريات العودة فى الحادى عشر من نفس الشهر , والجدير بالذكر أن نادى بيلباو سوف يلعب مباريات الذهاب على أرضه مثله مثل ريال مدريد وفالنسيا وباقى الفرق .وجديرا بالذكر تم تأكيد غياب الاعبين ميسى -نيمار-سواريز عن لقاء كاس الملك بسبب صعوبة عودتهم من أجازة الأعياد وبالتالى فسوف يغيبون عن مبارة الذهاب أمام فريق بيلباو

ما أسفرت عنه القرعة

نقدم اليكم ما أسفرت عنه قرعة كاس الملك بأسبانيا علما بأن الفريق الأول هو صاحب الأرض فقد أسفرت القرعة عن مواجهة , لاس بالماس مع أتلتيكو مدريد. ونادى أثلتيك بلباو مع نادى برشلونة , ونادى ريال مدريد فى مواجهة نادى إشبيلية , ونادى ريال سوسييداد فى مواجة نادى فياريال , ونادى ديبورتيفو لاكورونيا فى مواجهة نادى ديبور تيفو ألافيس , ونادى فالنسيا فى مواجهة نادى يلتا فيجو , ونادى أوساسونا فى مواجهة نادى إيبار .

وعلى صعيد أخر يبحث فريق دييجو سيميونى عن اللقب الحادى عشر فى البطولة , وسوف تقام مبارة فريف ريال مدريد , بطل التشامبيونز ليج , أمام فريق إشبيلية بطل اليوروب ليج , على ملعب البرنابيو , ويأمل الملكى فى التتويج هذا العام خصيصا أن هذا اللب غائب عنه منذ عام 2014 , وقد كانت أخر مرة توج بها فريق إشبيلية باللقب عام 2010 , وبالنظر الى فريق برشلونة حامل اللقب النسخه الماضية فسوف , يخوض مبارته فى معقل منافسه وسوف تكون مبارة الذهاب على ملعب الكامب نو , ويأمل برشلونة فى الحفاظ على اللقب هذا العام ليرفع رصيد فوزه بهذه البطولة الى 29 مرة .