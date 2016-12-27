تقام الخميس المقبل الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري قمة كرة القدم المصرية التي تجمع بين الناديين الأعرق في الدوري المصري الأهلي والزمالك، حيث يستضيف النادي الأهلى فريق الزمالك في إطار منافسات الجوري العام المصري لكرة القدم، على ملعب بتروسبورت ، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر للعربية، وفي تمام الساعة الرابعه مساءا وذلك بتوقيت جرينتش العالمي وفي تمام الساعة السابعه مساءا وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساءا وذلك بتوقيت الأمارات العربية المتحدة.ومن خلال هذا التقرير يمكنكم معرفة موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدورى المصري والقنوات الناقلة للقمة 113 بالاضافة الى امكانية مشاهدة المباراة بث مباشر عبر الانترنت بجوده عالية وبدون تقطيع وبروابط مباشرة .

ترتيب الفريقين قبل المباراة:

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو على قمة ترتيب جدول الدوري المصري لكرة القدم برصيد 42 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي مصر المقاصة الذي يملك 37 نقطة، وبفارق عدد كبير من النقاط عن غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة، ويسعر النادي الأهلى للفوز بالمبلراة وحصد الثلاث نقاط وذلك للحفاظ على الصدارة و فارق النقاط بينه وبين منافسيه، ويعول النادي الأهلي في مباراته مع نادي اﻻزمالك على لاعبي الفريق ” عبد الله السعيد “، و ” وليد سليمان ” الذان يقدمان مستوى متميز في مباريات الفريق الأخيرة في الدوري الممتاز، أنا قطب المباراة الثاني نادي الزمالك فهو يطمح للفوز بالمباراة وحصد نقاطها الثلاث لتضييق الفراق مع غريمه التقليدي النادي الأهلى ويعتمد نادي الزمالك في المباراة على بعض العناصر المتميزة في الفريق مثل باسم مرسي وستانلي وشيكابالا، وجدير بالذكر أن نادي الزمالك له مباراتين مؤجلتين في الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل على عدة قنوات منها قناة النيل الرياضية ويقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق الرياضي ” محمد عفيفي “، كما تذاع المباراة على قناة DMC ويعلق عليها المعلق الرياضي ” حاتم بطيشة “، كما تقوم قناة ON Sport بإذاعة المباراة بتعليق المعلق الرياضي المتميز ” محمود أبو الركب “، وتقام المباراة على ملعب برج العرب. في محافظة الإسكندرية.