جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 25/12/2016 والقنوات الناقلة حصريا

مواعيد مبارايات اليوم الأحد، فى اطار سعي فريق مصر365، كل يوم إلى تقديم كل ما هو جديد فى عالم كورة القدم، وما تشهده الساحة الكروية مباريات يومية بصفة مستمرة ودائمة، نستعرض معكم اليوم ما تقرر فى عالم الساحرة المستديرة من لياءات حماسية ممتعة، حيث نقدم لكم اليوم الأحد عدد من الوجهات الهامة التى يتقابل فيها بعض الفرق الكبيرة حول المنافسات الهامة والمستمرة كما قررتها اللجنة المنظمة، فى اطار فاعليات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر

مواعيد مباريات اليوم الأحد:

يتقابل اليوم فريق الإسماعيلى بقيادة المدرب المخضرم أشرف خضر ، أمام فريق عرب الرمل الذى صعد للدور الـ32 لمسابقة كأس مصر لأول مرة ، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة ، حيث يستضيف اللقاء أرضية ملعب استاد الإسماعيلية، ويذاع اللقاء على القناة الناقلة حصريا قناة أون سبورت.

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يتقابل اليوم فريق المصرى بقيادة المدرب المخضرم حسام حسن ، أمام فريق غزل المحلة الذى يصعد لأول مرة فى هذا الدور بقيادة محمد عامر ، فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، حيث يستضيف اللقاء أرضية ملعب استاد المكس بمحافظة الإسكندرية، ويذاع اللقاء على القناة الناقلة حصريا قناة أون سبورت.

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يتقابل اليوم نادى مص ، أمام فريق الإنتاج الحربى ، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، حيث يستضيف اللقاء أرضية ملعب استاد السلام، ويذاع اللقاء على القناة الناقلة حصريا قناة أون سبورت.

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يتقابل اليوم فريق المقاصة ، أمام فريق اتحاد الشرطة، فى تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، حيث يستضيف اللقاء أرضية ملعب استاد الفيوم، ويذاع اللقاء على القناة الناقلة حصريا قناة أون سبورت.