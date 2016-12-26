نقلا عن صحيفة أسبانية..مفاجأة ميسي يرفض التجديد مع برشلونة

هل سيلعب ميسي أخر موسم له مع الفريق والذي ينتهي صيف 2018؟؟في عددها الصادر صباحا اليوم ,قالت صحيفة ماركة الاسبانية أن ليونيل ميسي ,لاعب نادي برشلونة رفض التعاقد مع النادي لموسم جديد.وذكرت الصحيفة الأسبانية والتي تصدر من العاصمة مدريد أن ممثلي اللاعب أصابهم القلق بعد ثبوت تهمة تهرب ميسي من الضرائب والحكم بالحبس 21 شهرا.وبدأت مفاوضات النادي مع اللاعب الأرجنتيني يوليو الماضي ولكنها فوجئت برفض اللاعب للتجديد وإرساله خطابا إلى رئيس النادي يخبره برفضه تجديد التعاقد.

وانتشر خبر رحيل ميسي كالسهم في أسبانيا والعالم, بعد تقرير اليوم ,لتصب الصحف الكبرى خاصة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا كافة تركيزها على هذا الموضوع ,حيث قامت بعضها بنشر بعض من التكهنات حول مصير اللاعب الفترة القادمة ,الأمر الذي وصل إلى إعلان بعضها انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان أو المان سيتي ,ولكن لازلنا في ترقب للإعلان الرسمي حول مصير اللاعب.