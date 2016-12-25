موعد مباراة الهلال السعودي والنصر السعودي فى دور نصف النهائي بكأس ولي العهد السعودي

فى اطار فاعليات منافسات مباريات نصف نهائى كأس ولي العهد السعودى، نستكمل معكم موعد أهم مباريات كرة القدم السعودية فى نصف نهائي الكأس فقد تحدد موعد مباراة الهلال السعودي والنصر السعودي فى اطار مباريات نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي 1438، فى جدول ترتيب مباريات بطولة دور نصف نهائى كأس ولي العهد السعودي لموسم 2016، حيث ورد أن الفريقين العملاقين سوف يتقابلان فى لقاء حامي الوطاس من أجل إسعاد جماهيرهم العريقة والوصول إلى الدور النهائي بالدوري السعودي كلاً على حساب غريمه يوم يوم الأثنين الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ، حيث يتقابل فريق الهلال السعودي والنصر السعودي أصحاب المراكز الأولي بدوري جميل السعودي علي أرضية ملعب “إستاد الملك فهد الدولي”، في مدينة الرياض.

توقيت مباراة الهلال السعودي والنصر السعودي فى دور نصف نهائي بكأس ولى العهد:

تحدد موعد مباراة الهلال السعودي والنصر السعودي فى اطار منافسات دور نصف النهائي في بطولة كأس ولي العهد السعودي يوم الأثنين الموافق 26/12/2016، في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين، وفى تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، وفى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت جرنتش العالمي، وفى تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

أخبار فريق الهلال السعودي والنصر السعودي قبل لقاء اليوم:

يدخل فريق الهلال السعودي لقاء اليوم بعد أن أستطاع التأهل لدور نصف النهائي، بعد فوزه الأخير على حساب فريق الشباب السعودى في مواجهتهم الأخيرة بدور ربع النهائي ، حيث أستطاع فريق الهلال السعودي إحراز هدفين نظيفين فى شباك خصمه بدون رد، حيث سددهما كلاً من اللاعب ليو يوناتيني، واللاعب عبدالملك الخيبري، لتعلن صافرة الحكم فوز فريق الهلال السعودي وتأهله لدور نصف النهائي بكأس ولى العهد، حيث يعد فريق الهلال السعودي هو حامل اللقب منذ العام الماضي، بعد أن استطاع الفوز باللقب على حساب فريق الأهلي السعودي في اللقاء النهائي الذى جمعهما.

ومن جهة اخري يدخل فريق النصر السعودي مباراة اليوم بعد تغلبه على غريمه فريق الوحدة السعودي، فى اللقاء الأخير الذى جمعهما ، وانتهى بفوز فريق النصر السعودي القوي بهدف نظيف سدده فى شباك الخصم اللاعب المميز محمد السهلاوي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والنصر السعودي فى دور نصف نهائي بكأس ولى العهد:

فى اطار تحديد مواعيد مباريات نصف نهائى كأس ولي العهد السعودي 1438، يتوقع المحللين الرياضيين أن يشاهد جماهير نادي النصر السعوودي ومحبين نادي الهلال السعودي ، حيث يعدان من أقوي النوادي السعودية التى تمتلك شعبية واسعة فى دور نصف نهائى كأس ولي العهد السعودي مباراة قوية وممتعة بين الفريقين ومواجهات نارية بين أكبر فرق الدوري السعودي فى اطار تمسك كلا الفريقين بالكأس ولقب بطل كأس ولي العهد السعودي للمحترفين 2016، وقد تقرر إذاعة مباراة الهلال السعودي والنصر السعودي فى دور نصف نهائي بكأس ولى العهد على القنوات الناقلة المجانية لمباريات الدوري السعودي، حيث يتم بث المباراة بجودة عالية وبث مباشر من خلف شاشات شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت الرياضية ، وقناة MBC Pro Sports 1HD، كما سيقوم بالتعليق على اللقاء من داخل إستديوهات التحليل ، المعلق الرياضي “بلال علام” وذلك على القناة الصوتية الأولى، والمعلق الرياضي “عبدالله المحيسن”، وذلك على القناة الصوتية الثانية.