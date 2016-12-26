جدول مباريات اليوم الأثنين 26-12-2016 والقنوات الناقلة المفتوحة

استكمالاً لمتابعتنا اليومية لكل ما هو جديد فى عالم كورة القدم، نقدم لعشاق الساحرة المستديرة ومتابعين الدوريات المختلفة على مستوي العالم ومحبين كورة القدم بكل مكان أهم مباريات اليوم التى تقرر أن تقام فى أندية الالم استكمالاً للبطولات فى اطار منافسات قوية وممتعة كل يوم، حيث نقدم لكم فى هذا التقرير أسماء الفرق الكروية التى تشارك فى لقاءات اليوم بالإضافة إلى أسماء المناسبات المشاركة اليوم مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أقامة عدد كبير من منافسات الدوري الإنجليزي كما يوجد عدد من المواجهات فى كأس ولي العهد السعودي، والكأس الأردنى، ونستعرض معكم القنوات الناقلة المفتوحة ، والمعلقين الرياضيين من خلف الشاشات الصغيرة، كما تحدد توقيت كل لقاء من مواجهات اليوم وتجدونها ايضًا فى هذا المقال.

جدول مباريات اليوم الأثنين:

تحدد موعد مباراة فريق واتفورد وفريق كريسال بالاس ، ضمن منافسات لقاءات الدوري الإنجليزي ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي عبدالقادر الشنيوني ، على القناة الناقلة حصريا بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 2:30 مساء القاهرة 3:30 مكة المكرمة .

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق تشيلسي وفريق بورنموث ، ضمن منافسات لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي حماد العنزي ، على القناة الناقلة حصريا بي أن سبورت HD1، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق آرسنال وفريق ويست بروميتش ألبيون ، ضمن منافسات لقاءات الدوري الإنجليزي ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي حسن العيدروس ، على القناة الناقلة حصريا بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق مانشستر يونايتد وفريق سندرلاند ، ضمن منافسات لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي ، على القناة الناقلة حصريا بي أن سبورت HD3، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق ليستر سيتي وفريق إيفرتون ، ضمن منافسات لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي محمد بركات ، على القناة الناقلة حصريا بي أن سبورت HD4، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق سوانزي سيتي وفريق وست هام يونايتد ، ضمن منافسات لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي عادل خلو ، على القناة الناقلة حصريا بي أن سبورت HD5، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكةالمكرمة.

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق هال سيتي وفريق مانشستر سيتي ، ضمن منافسات لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي يوسف سيف ، على القناة الناقلة حصريا بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 7:15 مساء القاهرة 8:15 مكةالمكرمة.

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق الهلال وفريق النصر ، ضمن منافسات لقاءات كأس ولي العهد السعودي، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي بلال علام ، على القناة الناقلة حصريا أم بي سي برو HD1، فى تمام الساعة 6:50 مساء القاهرة 7:50 مكة المكرمة.

——————————————

تحدد موعد مباراة فريق البقعة وفريق الفيصلي ، ضمن منافسات لقاءات كأس الأردن ، حيث تقرر أن يذاع اللقاء على القناة الناقلة حصريا الأردنية الرياضية ، فى تمام الساعة 5:30 مساء القاهرة 6:30 مكةالمكرمة.

——————————————