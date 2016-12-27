جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27-12-2016 والقنوات الناقلة المفتوحة

فى اطار سعي جميع الاندية الكروية نحو إمتاع جماهير الساحرة المستديرة وعشاق كورة القدم والتألق على حساب الفرق الأخري والفوز باللب فى الدوريات والمنافسات المختلفة بجميع أنحاء العالم، يقام اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر ديسمبر لعام 2016 عدد من المباريات المختلفة التى تمتاز بالقوة والإثارة حيث يتشاهدون اليوم على القنوات الناقلة أمتع المباريات القوية فى عالم كورة القدم.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27-12-2016:

يتقابل اليوم فريق ليفربول ، فى مواجهة فريق ستوك سيتي ، ضمن فاعليات منافسات الدوري الإنجليزي ، وسوف يذاع اللقاء على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 7:15 مساء القاهرة 8:15 مكة المكرمة ، كما سيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي.

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يتقابل اليوم فريق الاتحاد ، فى مواجهة فريق الأهلي ، ضمن فاعليات منافسات كأس ولي العهد السعودي، وسوف يذاع اللقاء على القناة الناقلة أم بي سي برو HD1، فى تمام الساعة 6:50 مساء القاهرة 7:50 مكة المكرمة ، كما سيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق الرياضي فارس عوض.

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يتقابل اليوم فريق سموحة ، فى مواجهة فريق النصر للتعدين ، ضمن فاعليات منافسات الدوري المصري ، وسوف يذاع اللقاء على القناة الناقلة أون سبورت ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل اليوم فريق إنبي ، فى مواجهة فريق طلائع الجيش ، ضمن فاعليات منافسات الدوري المصري الممتاز ، وسوف يذاع اللقاء على القناة الناقلة أون سبورت ، فى تمام الساعة 7:30 مساء القاهرة 8:30 مكة المكرمة.

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