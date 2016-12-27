اصابة ضابطين والقبض على 13 مشجعا فى اشتباكات بين الأمن وأولتراس أهلاوى

يعد النادي الأهلى من أقوي التوادي الكروية العريقة ، وله رصيد كبير من الجماهير المشجعة والمحبة للاعبين بالفريق الأحمر ولتاريخ الفارس الأحمر بصفة عامة بالإضافة إلى الأولترس الخاص بالنادى والمتعصبين لكل ما يخص الفريق واللاعبين من لقاءات وأخبار ومتابعات، وفى اطار التعصب الكروي لبعض جماهير الأولترس الأهلاوي حاول بعض جماهير روابط مشجعي نادي القرن الأهلى ، وتحديدًا “أولتراس أهلاوى”، أثارة الشغب مع رجال الشرطة المتواجدين حول النادي اليوم من أجل حضورهم لتدريبات الفريق فى اطار استعداداته القوية التى يقوم بها فى الفترة الحالية على أرضية ملعب مختار التتش بنادى الأهلي بالجزيرة، وقد أسفر عن تلك الإشتباكات اصابة ضابطان بالإضافة إلى أنه تم القبض على عدد من مثيري الشغب فى الإشتباكات التى جرت اليوم بين جماهير الأهلي و قوات الامن.

تصريحات بعض المصادر الامنية:

فى اطار احداث الشغب التى جرت بين أولترس أهلاوي وقوات الأمن خارج ملعب مختار التتش، صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه تم اصابة ضابطان من رجال الأمن بالإضافة إلى أنه تم إلقاء القبض على 13 فرد من المتواجدين فى تلك الإشتباكات من مثيرى الشغب بسبب محاولتهم لإقتحام أبواب النادى الأهلى، كما تم إغلاق جميع الطرق المتجهة إلى النادى الأهلي وتغير مسار حركة السيارات تفاديا لرجوع الأولتراس وتجديد الإشتباكات بسبب رغبتهم فى مشاركة اللاعبين من فريق الأهلي تدريباتهم.

وجدير بالذكر أن فريق النادى الأهلى بقيادة مديره الفنى يستعدون للمواجهة القادمة القوية الذى سيتواجهون فيها مع لاعبي النادى الأبيض من فريق الزمالك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مباريات الدورىالمصرى الممتاز لموسم 2016 والتى تقرر اقامتها يوم الخميس المقبل من الأسبوع الجارى.