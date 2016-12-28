جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-12-2016 والقنوات الناقلة المفتوحة

يتقابل اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر ديسمبر عدد من الفرق المختلفة على أرضية عدد كبير من الملاعب فى اطار استمرار الأندية فى السعي حتى الوصول إلى اللقب الذى يثبت جدارتها لهذا الموسم واليوم نستعرض معكم عدد كبير من المباريات واسم الفرق المشاركة بها والقنوات الناقلة ومواعيدها كما قررتها اللجنة المنظمة لكل فريق.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء:

يتقابل اليوم فريق ساوثهامبتون وفريق توتنهام هوتسبير، فى اطار فاعليات منافسات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يذاع اللقاء على القناة الناقلة المجانية بي أن سبورت HD2، كما يقوم بنقله من داخل الإستديوهات التحليلية المعلق الرياضى محمد بركات ، فى تمام الساعة 9:45 مساء القاهرة 10:45 مكةالمكرمة.

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يتقابل اليوم فريق سانت جونستون وفريق جلاسكو رينجرز ، فى اطار فاعليات منافسات مباريات لدوري الإسكتلندي، حيث يذاع اللقاء على القناة الناقلة المجانية بي أن سبورت HD1 ، كما يقوم بنقله من داخل الإستديوهات التحليلية المعلق الرياضى حسن العيدروس، فى تمام الساعة 9:45 مساء القاهرة 10:45 مكةالمكرمة.

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يتقابل اليوم فريق طنطا وفريق الداخلية ، فى اطار فاعليات منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يذاع اللقاء على القناة الناقلة المجانية أون سبورت ، فى تمام الساعة 2:30 مساء القاهرة 3:30 مكةالمكرمة.

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يتقابل اليوم فريق وادي دجلة وفريق أسوان ، فى اطار فاعليات منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يذاع اللقاء على القناة الناقلة المجانية أون سبورت ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكةالمكرمة.

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يتقابل اليوم فريق المقاولون العرب وفريق بتروجيت ، فى اطار فاعليات منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز ، حيث يذاع اللقاء على القناة الناقلة المجانية أون سبورت ، فى تمام الساعة 7:30 مساء القاهرة 8:30 مكةالمكرمة.

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يتقابل اليوم فريق تونس وفريق منتخب كاتالونيا ، فى اطار فاعليات منافسات المباريات الودية بين الفريقين، حيث يذاع اللقاء على القناة الناقلة المجانية سبورت 1، فى تمام الساعة 7:45 مساء القاهرة 8:45 مكةالمكرمة.

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