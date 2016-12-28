موعد مباراة الاهلى والزمالك اليوم الثلاثاء 29-12-2016 والقنوات الناقلة للقمة 113 فى الدورى المصرى

تقام مباراة القمة 113 بين قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك ى الجولة السادسة من الدورى المصرى الممتاز وتنقل والمباراة بث مباشر الاهلى والزمالك يلاشوت تحدد موعد لقاء الفراعنة الاكبر فى الدوري المصر الممتاز لموسم 2016، حيث تم الإعلان عن موعد مباراة القمة بين فريقي العمالقة الأهلي والزمالك فى اطار فاعليات منافسات الدوري المصري، وسوف يلتقى فريق الاهلى فى مواجهة حامية الوطاس أمام فريق الزمالك فى مباراة القمة المصرية لكورة القدم بالدورى المصرى الممتاز يوم الخميس المقبل، حيث يدخل فريق الاهلي بروح حماسية عالية بعد تألقه فى جدول ترتيب الدوري وينتظر اللقاء الهام جماهير نادي الأهلى العريقة بكل مكان داخل مصر وخارجها، حيث يتوقع المحللين الرياضيين أن يشهد هذا اللقاء إقبال جماهيري منقطع النظير نظرًا لأهمية المباراة بالإضافة إلى الجماهير العريقة المشجعة بحماس لكلا الفريقين، وجدير بالذكر أن نادي الزمالك لن يتخلي عن اللقب الأكبر بسهولة ، حيث يرغب فى استعادة امجاده على حساب الخصم الأقوي فى الدوري الممتاز لهذا العام والحصول على الثلاثة نقاط العزيزة والغالية الخاصة باللقاء الأهم، كما يسعي فريق الزمالك وجهازه الفني إلى تقليص النقاط فى مسيرته نحو اللقب بالإضافة إلى توسيع الفارق أمام خصمه اللدود فريق لأهلى فى اللقاء المنتظر.

توقيت مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري الممتاز لموسم 2016:

تحدد موعد لقاء السحاب، حيث يجتمع فريقي القمة والاقوي على الإطلاق فى تاريخ كورة القدم المصرية فى موسم جديد استكمالًا لمسيرتهم نحو اللقب، وسوف تشاهد الجماهير العريقة اللقاء القادم والمنتظر بشغف يوم الخميس القادم والموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2016، حيث تحدد توقيت المواجهة فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة الخامسة بتوقيت جرنتش العالمي، وجدير بالذكر أن القنوات الناقلة الرياضية فى كل مكان سوف تنشغل على مدار الساعة استديوهاتها التحليلية فى تحليل المباراة الهامة والقوية التى يتابعها محبين كورة القدم فى كل مكان ، حيث يبدأ المحللون الرياضيين فى تحليل مجريات الأمور واستعدادات فريق الأهلى وفريق الزمالك للقاء المواجهة وما ورد من أخر الأخبار بخصوص الفريقين وتصريحات الجهاز الفنى المتعلقة باللقاء ، بالإضافة إلى التوقعات الرياضية لقائمة الفريقين قبل موعد إنطلاقها كما سيتم التعليق على الخطة المتوقعة التى سيلعب بها كلا الفريقين فى اللقاء القادم بين نادي الأهلى ونادى الزمالك وجميع ما يخص إستعدادات المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك القادمة فى الدوري المصري الممتاز 2016:

يتسائل الكثيرون عن القنوات الناقلة المجانية التى تقرر ن تذيع لقاء الديربي القادم، حيث يعد لقاء الأهلي والزمالك فى منافسات الددوري المصري من أقوي الديربات العربية الشهيرة على الإطلاق، وقد أعلن مؤخرًا أن مباراة الأهلي والزمالك القادمة سوف تقوم بنقلها كلاً من قناة “أون سبورت” وقناة “DMC” بالإضافة إلى قناة النيل الرياضية الأرضية ببث مباشر وجودة عالية وحصرية على الهواء مباشرة، كما سيتم التعليق الرياضي على مباراة القمة القادمة عدد كبير من المعلقين الرياضيين المتميزين من داخل الغستديوهات الرياضية التحليلية للقنوات الناقلة المفتوحة للمباراة، حيث أعلن أنه سوف يقوم كلاً من المعلق الرياضي مدحت شلبى بالتعليق على مباراة الاهلى والزمالك وذلك على شاشة قناة “اون سبورت”، كما سيقوم بالتعليق على ديربي مصر القادم المعلق الرياضى “أحمد شوبير” من داخل استديوهات قناة النيل للرياضة.

أخبار فريق الاهلي وفريق الزمالك قبل لقاء القمة:

يدخل فريق الأهلى مباراة اليوم بروح إيجابية بعد أن تربع على قمة الجدول بالدوري المصري الممتاز حتى الآن، حيث استطاع الأهلي أن يتألق فى المنافسات السابقة من عمر الدوري ليحتل المركز الأول برصيد 42 نقطة، ومن جهة أخري يدخل فريق الزمالك المباراة بهدوء حذر حيث يقوم بالإنتهاء من كافة استعدادته القوية والهامة للقاء القادم من أجل مواجهة عملاق القرن، ويحتل فريق الزمالك الآن المركز الثالث من جدول الدوري بعد أن استطاع الحصول على رصيد 34 نقطة من منافساته السابقة ولكن ما يعطيه الأمل فى اللقب هو أنه لديه مبارتان مؤجلتان بالدوري لم يخوضهما حتى الآن نظير تأجيلاته السابقة لخوض البطولات الأخري، ويسعى فى نادي الزمالك فى الديربي القادم وجهازه الفنى بقيادة المدرب الكبير “محمد حلمي”، أن يبذل قصار جهده لأجل حسم لقاء القمة القادم لصالحه على حساب غريمه القوي صاحب القلعة الحمراء وذلك من خلال السيطرة الكاملة على خط وسط الملعب، وجدير بالذكر أن وسط الملعب يعد اليوم هو كلمة السر الوحيدة فى مباراة ديربي فريق الاهلى وفريق الزمالك، حيث يشهد المحللون الرياضييون أن من يملك خط الوسط فى المواجهة القادمة من كلا الفريقين هو من يستطيع أن يمتلك الفوز كلمة الحسم النهائية للمباراة.

توقعات نتيجة مباراة الاهلى والزمالك

تعد مباراة الأهلى والزمالك من أكثر اللقاءات التى تكثر بها التكهنات والإختلافات فى الرأى كما يكثر فيها المفاجأت ، حيث ديربي الأهلي والزمالك هو أحد أقوي وأشرس التحديات الكروية على الساحة المصرية حتى الآن ، كما أنه من اللقاءات التى يكثر فيها الإنحياز من طرف جماهير كل فريق منهم ومحبين ومتابعين اللاعبين بوجه عام إلى صفوف فريقهم وناديهم المفضل، وتأتى توقعات نتيجة مباراة الاهلى والزمالك متشابكة بين جماهير الناديين فيصعب الإستقرار فى عملية التوقعات لنتيجة المباراة القادمة، ولكن من جهة اخري وفى رأي المحللين الرياضيين إن الفرصة سامحة أكثر لفريق النادي الاهلي ، وعلل المحللين الرياضيين هذا التوقع إستنادًا إلى أن فريق الأهلي نظريا الأكثر جاهزية للقاء سواء على الصعيد البدني أو على مستوي استقراره فنيا، ولكن بالنسبة لفريق الزمالك جاءت التكهنات فى اطار تحديده الجديد بعد أن نجح فى التحدي الأخير الذى دخل فيه عرين القلعة الحمراء فى بطولة كأس مصر ، ولكن الأهلي لن يترك الفرصة بسهولة لغريمه اليوم، حيث يسعى فريق الأهلي إلى ترك الساحة الكروية بنتائج متميزة وثابتة قبل توقف الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث يرجع هذا التوقف فى اطار إستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليصعب الأمر على فريق الزمالك الذى بالتأكيد لن يغفل عن ما يكمنه الاهلي له من منافسة شرسة تنتظره.

أبرز الحكام الذين قد قاموا بتحكيم مباريات القمة للأهلى والزمالك:

تعد مباراة فريق الأهلي والزمالك هى أحد أصعب المباريات التى تخاض فى مصر حتى الآن، كما يجب عقد عدد كبير من الترتيبات والإجراءات الكروية والأمنية من أجل مرور المباراة بسلام وعدم إتهام إدارة التحكيم بالإنحياز لأى فريق على حساب الأخر وخاصة بعد الشعبية العريقة والكبيرة جدًا التى يتمتع بها كلا فريقي القرن على مر التاريخ، ولذلك تلجأ اللجنة المنظمة لجلب حكام اجانب لقيادة المباراة.ومن ضمن الحكام الأجانب الذى سمح لهم تاريخهم الكروي وخبرتهم الكبير لقيادة دربي هام بين الأهلى والزمالك وكان لهم نصيب الأسد الحكم الإيطالى “جيان فرانكو مينجالى”، حيث يعد هذا الحكم الإيطالي الوحيد فى تاريخ الكورة المصرية الذى قام بتحكيم 3 لقاءات كاملة جمعت العملاقيين فى الكلاسيكو المصرى، حيث كانت او المباريات التى حكمها الحكم الرياضى الدولي “فرانكو” فى مارس 1975، والثانية كانت فى شهر نوفمبر عام 1980، والثالثة كانت فى شهر يناير عام 1983 ، واليوم وفى اطار استعدادات اللجنة المنظمة لديربي الاهلى والزمالك قد قررت أن يقوم بالتحكيم لمباراة اليوم الحكم الدولي ” فيكتور كاساى”.

سوف يتم تحديث الموضوع ووضع روابط البث المباشر …