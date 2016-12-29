تشكيلة مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 113 بالدوري المصري الممتاز

تقرر عقد مباراة القمة 113 بين فريق الأهلي والزمالك فى اطار فاعليات الأسبوع السابع عشر من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز 2016، حيث بدأ العد التنازلي ليلتف الجميع حول الساحرة المستديرة، ولقاء القمة الذى يجمع العمالقة صاحبي القلعة الحمراء الأهلي وغريمة اللدود صاحب القلعة البيضاء الزمالك ، حيث يستضيف نادي الزمالك المواجهة القادمة على أرضية ملعب بتروسبورت ، ويحل الأهلي ضيف غير مرغوب به على الفارس الابيض فى لقاء السحاب الذى يجمعهما اليوم الخميس الموافق 29 من ديسمبر 2016، الذى تتوجه فيه أنظار محبين كورة القدم وعشاق فريق الأهلي وفريق الزمالك والجماهير المصرية والعربية بل والعالمية ايضًا اليوم بفارغ الصبر إلى مباراة ديربي الدوري المصري، فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويدخل فريق الأهلي لقاء اليوم وهو يحتل مركز الصدارة فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، بعد أن استطاع الحصول على رصيد 42 نقطة من خلال مشاركته فى أحداث 16 مباراة، ليكون بذلك على خصم اليوم بفارق 8 نقاط والذى يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثالث.

تشكيل فريق الاهلي فى لقاء القمة 113:

ينتظر متابعين فريق الأهلي وجماهيره العريقة معرفة قائمة الفريق المتوقع مشاركتها فى لقاء اليوم لما له من أهمية كروية كبيرة على الساحة ، وقد جاءت التوقعات الكروية لقائمة فريق الأهلي القادمة فى اطار تصريحات النادي فى الفترة الاخيرة وما شهده الجميع من مشاركات للاعبين فى التدريبات النهائية فى اطار الإستعدادات الاخيرة للقاء الحاسم الذى ينتظره الملايين فى كل مكان لمباراة القمة، واليوم نستعرض معكم التشكيل المتوقع لقائمة فريق الأهلي، حيث يتوقع أن:

حراسة المرمى: من المتوقع أن يتولاها اللاعب شريف إكرامي خط الدفاع: ورد فى التوقعات أن يتولى خط الدفاع كلاً من اللاعب حسين السيد واللاعب محمد نجيب واللاعب سعد الدين سمير واللاعب محمد هاني. خط الوسط: يتوقع أن يتولاها كلاً من اللاعب أحمد فتحي واللاعب حسام عاشور واللاعب جونيور أجايي و اللاعب عبد الله السعيد و اللاعب كريم نيدفيد. خط الهجوم: جاء فى التوقعات حتى الآن أن يمسك خط الهجوم اللاعب مروان محسن.

طريقة اللعب المتوقع لفريق الأهلي:

وجدير بالذكر أنه جاء فى التوقعات الكروية لمباراة القمة أن يقود المدير الفنى للأهلي “حسام البدري”، فريقة بطريقة اللعب “4-2-3-1″، ويتوقع المحللين الرياضيين أن يلجأ حسام البدري فى المباراة القادمة لأسلوبه القديم الذى اتخذه فى المواجهة الأخيرة مع فريق المصري، حيث أنتهت احداث اللقاء بفوز الأهلي على غريمه المصري بثلاثية قوية فى شباك الخصم ورد عليها المصري بهدف واحد، واليوم يتوقع الكثيرين أن يتم تأمين خط منتصف الملعب من جهة الأهلي ، مع الأخذ فى الإعتبار إغلاق الجبهة اليمنى، أما بالنسبة للجبهة اليسري يتوقع إعطاء اللاعب المتميز أجايي بعض التعليمات الدفاعية القوية التى تمكنه من إعاقة حركة اللاعب حسين السيد بدل من اللاعب معلول بعد ما صدره البدري فى الفترة الأخيرة أمام اللاعب المتألق شيكابالا لاعب فريق الزمالك.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة اليوم:

أما بالنسبة لتشكيلة فريق الزمالك المتوقعة اليوم فى لقاء القمة 113 بالوري المصري وردت كالتالى: