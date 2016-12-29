بيان رسمى من الأهلي يحذر فيه من “تكرار كوارث كروية” ورد اتحاد الكرة

فى اطار الإستعدادات الكروية التى يقوم بها إدارة الأهلي من أجل لقاء القمة 113 المرتقب حيث مواجهته مع فريق الزمالك، الذى تقرر عقده على أرضية ملعب بتروسبورت، والذى تنتظره الجماهير العريقة بفارغ الصبر ويترقبه جميع المشجعين الكرويين فى كل مكان داخل مصر وخارجها، حيث الديربي الأشهر والأقوي على الساحة الكروية فى هذه الفترة، بعد أن انقسم المشجعين بين الفريقين وكل يقف فى صف ناديه المفضل وينتظر إسعاده فى لقاء المواجهة الذى تحدد موعده اليوم الخميس الموافق 29_12_2016، في إطار مباريات الجولة 17 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز ، جاءت تحذيرات المسؤلين بنادي الاهلي بعدم مشاركتهم فى المباراة فى حالة زيادة اعداد السادة المشجعين من كلاً الفريقين فى محاولة جديدة من مسؤلى القلعة الحمراء من تلافى أى خطر يكمن من خلف تلك الزيادة .

رد عضو اتحاد الكورة على بيان الأهلي:

رد “عصام عبد الفتاح”، عضو مجلس إدارة إتحاد الكورة، على تصريح إدارة الاهلي الأخير عبر القناة الفضائية “دي أم سي سبورتس، أن الاتفاق المزعم والذى سمح بزيادة عدد المشجعين من كلا الفريقين قد تم بالفعل بحضور المدير التنفيذي لنادي الأهلي، “شيرين شمس الدين”، حيث جاء نص التعليق الذى صرح به عبد الفتاح قائلا: ” الأمور تدار بطريقة غير جيدة، الأهلي والزمالك هما أكبر فريقين في المنطقة العربية، وأرى أننا وصلنا لحالة غير جيدة من ناحية إتخاذ القرارات “.

وأكمل عضو مجلس إدارة إتحاد الكورة قائلاً: ” الزمالك حصل على موافقة من الجهات الأمنية بزيادة الحضور الجماهيري، وتم إبلاغ اتحاد الكرة بالأمر من جانب الأمن، والأهلي كان متواجداً في المناقشة “.

كما أضاف عبد الفتاح فى حواره قائلاً: ” مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة تولى مهمة التنسيق حول الامر، وكان يجري اتصالات دائمة مع علاء مقلد مدير نادي الزمالك ونظيره في الأهلي شيرين شمس الدين “.

واختتم عضو مجلس إدارة إتحاد الكورة تصريحاته: ” لا أعرف سبب اعتراض النادي الأهلي على الأمر خاصة أن مديره كان مشاركاً في النقاش، رحلت عن مقر اتحاد الكرة في الخامسة مساءً وقد يكون جديداً قد جد حينها “.