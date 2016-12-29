لاعب نادي الزمالك السابق “أحمد حمودي” يضع شروط للانتقال للنادي الأهلي

قام لاعب كرة القدم المصري ، و كذلك اللاعب الذي كان ينتمي الي نادي الزمالك في الوقت السابق و كذلك المهاجم صانع الألعاب في فريق الباطن الخاص بالمملكة العربية السعودية ، بتقديم عدد من الشروط و التي بعد القيام بتنفيذها سيقوم بالانتقال الي القلعه الحمراء كما يطلق البعض علي نادي الأهلي المصري ، و قد اشتملت تلك الشروط أن يقوم اللاعب ” أحمد حمودي” بالحصول علي الراتب الخاص به بعمله الدولار الأمريكي و ليس الجنيه المصري وذلك خلال الفترة الخاصة بالانتقالات الشتوية و التي سيقوم بها اللاعب خلال شهر يناير القادم .

هذا كما أضاف اللاعب أيضا خلال تصريحات قام بها بأن راتبة خلال لعبه في فريق الباطن في المملكة العربية السعودية كان يتم احتسابه بالدولار الأمريكي و أنه لأمر طبيعي بأن يحصل كذلك علي نفس قيمة الراتب التي كان يحصل عليها من قبل في حالة انتقاله من فريق الباطن الي فريق أخر.

هذا و الجدير بالذكر و يتعلق بتلك القضية بأن اللاعب المصري ” أحمد حمودي” كان قد تلقي عرضا مغريا أخر من أحد الأندية العالمية و التابع الي المملكة العربية السعودية ، هذا و قد تمسك المدير الفني للنادي الأهلي باللاعب المصري ” أحمد حمودي” نظرا لمهارته العالية و التي يحتاج اليها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية .

هذا و قد قال اللاعب المصري حمودي بأنه من الضروري ان يكون القيمة الخاصة بالراتب الذي سيحصل عليه من النادي الأهلي مساوية لتلك القيمة و التي كان يحصل عليها خلال لعبه في نادي الباطن في المملكةة العربية السعودية ، و الا فانه سيقوم بتجديد العقد الخاص به مع نفس النادي خلال المواسم القادمة .

هذا و قد قام المدير بالنادي الأهلي ” سيد عبد الحفيظ” بالتصريح بموقف الخاص بكلا اللاعبين “و هو مؤمن زكريا و كذلك صالح جمعه” و الذي يتعلق بالعرض الذي قد تلقاه النادي الأهلي خلال الفترة الماضية من قبل نادي الوحدة في المملكة العربية السعودية و الذي قد قام خلال الفترة الماضية بتقديم عرض الي النادي الأهلي و قد شمل ذلك العرض استعاره اللاعبين خلال الفترة القادمة علي أن تكون تلك المده لا تتجاوز مده ال6 شهور ، و كان رد الفعل هو الرفض الشديد من قبل المدير كما قام بمطالبة اللاعبين بضرورة التركيز مع الفريق خلال الفترة القادمة .