جدول مباريات اليوم الجمعة 30-12-2016 والقنوات الناقلة المفتوحة

نستعرض معكم اليوم الجمعة الموافق 30_12_2016، جدول أهم مباريات اليوم ، حيث يجتمع خلف الساحرة المستديرة عد كبير من أهم اللقاءات الكروية فى اطار استكمال المسابقات الدولية وسعي الفرق نحو اللقب والتألق على نظيراتها، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة المفتوحة التى تقرر أن تغرض أحداث اللقاءات المختلفة من خلف الشاشات الفضائية وأسماء المعلقين الرياضيين الذين تقرر ان يقوموا بالتعليق على المباريات من داخل الإستديوهات التحليلية الاخري، وتوقيت اللقاءات الكروية التى تم الإعلان عنها.

جدول أهم مباريات اليوم الجمعة 30-12-2016:

يتقابل فريق هال سيتي – إيفرتون ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة الدوري الإنجليزي ، فى تمام الساعة 10:00 مساء القاهرة 11:00 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، وينقل لكم أحداث اللقاء المعلق الرياضي نوفل باشي.

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يتقابل فريق الاتحاد – أتلتيكو مدريد ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات مباراة ودية ، فى تمام الساعة 7:45 مساء القاهرة 8:45 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة أم بي سي برو HD1، وينقل لكم أحداث اللقاء المعلق الرياضي بلال علام.

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يتقابل فريق الشباب – الباطن ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة دوري جميل السعودي ، فى تمام الساعة 4:55 مساء القاهرة 5:55 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة أم بي سي برو HD3، وينقل لكم أحداث اللقاء المعلق الرياضي عبدالعزيز.

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يتقابل فريق شباب الريف الحسيمي – حسنية أكادير ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة البطولة المغربية ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة المغربية الرياضية.

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يتقابل فريق نهضة بركان – أولمبيك آسفي ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة البطولة المغربية ، فى تمام الساعة 7:00 مساء القاهرة 8:00 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة المغربية الرياضية.

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يتقابل فريق الوداد الرياضي – الكوكب المراكشي ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة البطولة المغربية ، فى تمام الساعة 9:00 مساء القاهرة 10:00 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة المغربية الرياضية.

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يتقابل فريق مصر المقاصة – الشرقية ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة الدوري المصري الممتاز ، فى تمام الساعة 2:30 مساء القاهرة 3:30 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة أون سبورت.

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يتقابل فريق المصري – الانتاج الحربي ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة الدوري المصري الممتاز ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة أون سبورت.

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يتقابل فريق الإسماعيلي – الاتحاد السكندري ، فى مواجهة قوية ضمن فاعليات بطولة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة 7:30 مساء القاهرة 8:30 مكة المكرمة ، كما يذاع اللقاء على القناة الناقلة

أون سبورت.

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