قائمة الأهلى الافريقية والبدرى يضم أنتوي ومتعب وزكي وتعرف على اخر موعد للتعديل على القائمة

قرر النادى الأهلى بعد مبارته مع نادي الزمالك التى اقيمت امس الخميس 29-12-2016 والتى انتهت بفوز النادى الاهلى بهدفين نظيفين مقابل لا شىء, ارسال القائمة الأفريقية لدورى ابطال أفريقيا للكاف غدا السبت , وسف تضم القائمة كافة العناصر المحلية خصيصا قائمة مبارة الزمالك التى لعب بها الأهلى امس ولم يتم استبعاد اى لاعب , وقد كان الاسبوع الماضى وجد خلاف على بعض الأسماء داخل القلة الحمراء , وتوتر من استبعاد عدد من اللاعبين من القائمة , ولكن قد تم اتخاذ القرار من عدم استبعاد اى لاعب وسسوف تكون بالقائمة العناصر المحلية للفريق او العناصر الأساسية ولم يتم استبعاد اى لاعب

القائمة جمعت جميع الأسماء فى القائمة المحلية للنادى الأهلى

صرح مدير الكرة بالنادى الأهلى الكابتن “سيد عبد الحفيظ” بأن قائمة النادى الأهلى الأفريقية قد جمعت جميع اللاعبون فى قائمة الأهلى المحلى ولكن قد ذاد عليهم لاعبين تحت السن وهم نيدفيد واللاعب أكرم توفيق , وقد ذكر سيد عبدالحفيظ بأن النادى الأهلى هو من يملك حق التعديل على القائمة بالأضافة او الحذف من القائمة أو استبدال لاعب مكان لاعب حتى منتصف يناير المقبل ولم يتمكن النادى بعد ذلك التعديل بالقائمة الا بمقابل مادى وهو 500 دولار عن اللاعب الواحد , ويجب الا يشارك الاعب الذى وف يضاف بعد ذلك بدور ال32 من البطولة ويارك فى بداية الدور ال16. والجدر بالذكر ان الأهلى سوف يستمر بنفس القائمة وهى مكتملة وبذلك لم يعد بمقدوره اضافة اى لاعب اخر وسوف يعتمد على اللاعبون الذين بداخل القائمة فقط .

قائمة النادى الأهلى الأفريقية

قد جائت قائمة النادى الأهلى الأفريقية كالتالى :- أحمد عادل عبدالمنعم -محمد الشناوى -مسعد عوض -شريف أكرامى بحراسسة المرمى , سعد الدين سمير -محمد نجيب- رامى ربيعة -باسم على -أحمد حجازى -محمد هانى -صبرى رحيل-أحمد فتحى -على معلول -حسين السيد بخط الدفاع .

حسام غالى -حسام عاشور -صالح جمعة -عمرو السولية-مؤمن زكريا-عبدالله السعيد-وليد سليمان-أكرم توفيق-كريم نيدفيد -ميدو جابر , بخط الوسط , أما خط الهجوم فضم اللاعبون, عماد متعب-عمروجمال-مروان محسن-جون انتوى-محمد حمدى زكى -جونيور أجايي, وهذه هى القائمة التى وف يعتمد عليها النادى الأهلى فى مشواره الأفريقى بدون أى تعديل .