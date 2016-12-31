جدول مباريات اليوم السبت 31-12-2016 والقنوات الناقلة المفتوحة

وموعد جديد مع اللقاءات الكروية اليومية فى كل مكان بجميع الأندية ، حيث نستعرض معكم اليوم السبت الموافق 31 من شهر ديسمبر 2016، جدول مواعيد مباريات اليوم ، بعد ما تم الغعلان عنها من قبل اللجنة المنظمة لكل بطولة ودوري حول العالم، ويتألق اليوم العديد من الدوريات المختلفة فى عدد كبير من المنافسات القوية والحامية الوطاس فى اطار فاعليات مسابقات عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، والدوري الإنجليزي، والبطولة المغربية، ودوري المناصير الأردني ، والدوري الإسكتلندي ، وكما سنقدم لكم فى هذا المقال توقيت كل لقاء بالإضافة إلى القنوات الناقلة المفتوحة لكل مباراة على حدي حيث يتم نقل المباريات ببث مباشر وجودة عالية لعدد من اللقاءات الهامة والتى ينتظرها الجماهير المشجعة والعريقة فى كل مكان حول العالم من خلال استكمال المسابقات العربية والاجنبية للموسم الحالي.

جدول مباريات اليوم السبت 31-12-2016:

يتقابل اليو فريق مانشستر يونايتد أمام فريق ميدلزبره ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق علي محمد علي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD1، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق تشيلسي أمام فريق ستوك سيتي ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق يوسف سيف ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق ليستر سيتي أمام فريق وست هام يونايتد ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق حسن العيدروس ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD3، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق بيرنلي أمام فريق سندرلاند ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق حماد العنزي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD4، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق ساوثهامبتون أمام فريق وست بروميتش ألبيون ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق نوفل باشي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD5، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق ليفربول أمام فريق مانشستر سيتي ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق حفيظ دراجي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 7:30 مساء القاهرة 8:30 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق جلاسكو رينجرز أمام فريق سيلتك ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإسكتلندي ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق أحمد فؤاد ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD1، فى تمام الساعة 2:15 مساء القاهرة 3:15 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق الهلال أمام فريق التعاون ، فى اطار فاعليات مسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق عبدالعزيز الزيد ، على القناة الناقلة أم بي سي برو HD1، فى تمام الساعة 6:50 مساء القاهرة 7:50 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق الأهلي أمام فريق الفتح ، فى اطار فاعليات مسابقة دوري عبد الطيف جميل السعودي ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي المتألق مشاري القرني ، على القناة الناقلة أم بي سي برو HD2، فى تمام الساعة 6:50 مساء القاهرة 7:50 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق الدفاع الحسني الجديدي أمام فريق الرجاء الرياضي ، فى اطار فاعليات مسابقة البطولة المغربية ، حيث تقرر أن يذاع اللقاء على القناة الناقلة المغربية الأولي ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتقابل اليو فريق الحسين إربد أمام فريق الفيصلي ، فى اطار فاعليات مسابقة دوري المناصير الأردني ، حيث تقرر أن يذاع اللقاء على القناة الناقلة الأردنية الرياضية ، فى تمام الساعة 6:00 مساء القاهرة 7:00 مكة المكرمة.

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