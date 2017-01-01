جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2017 والقنوات الناقلة المجانية

فى اطار استكمال المنافسات الكروية اليومية والدوريات المتألقة فى كل مكان، نستعرض معكم اليوم مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق الأول من شهر يناير لعام 2017، حيث تقرر عقد العديد من اللقاءات الهامة والضرورية فى عدد من البطولات الكروية المختلفة وسوف نستعرض معكم القنوات الناقلة للمباريات بالإضافة إلى أسماء المعلقين الكرويين والمواعيد المقررة لتلك المباريات على حسب ما تقرر من الجدول.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد:

يتقابل فريق واتفورد أمام فريق توتنهام ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي أحمد فؤاد ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 3:30 مساء القاهرة 4:30 مكة المكرمة.

——————————————

يتقابل فريق آرسنال أمام فريق كريستال بالاس ، فى اطار فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وقد تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 6:00 مساء القاهرة 7:00 مكة المكرمة .

——————————————

يتقابل فريق النصر أمام فريق الإتفاق ، فى اطار فاعليات مسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي ، وقد تقرر أن يذيع اللقاء المعلق الرياضي بلال علام ، على القناة الناقلة أم بي سي برو ، فى تمام الساعة 6:50 مساء القاهرة 7:50 مكة المكرمة .

——————————————

يتقابل فريق المغرب التطواني أمام فريق الفنح الرباطي ، فى اطار فاعليات مسابقة البطولة المغربية ، وقد تقرر أن يذاع اللقاء على القناة الناقلة المغربية الرياضية ، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

——————————————

يتقابل فريق الجيش الملكي أمام فريق إتحاد طنجة ، فى اطار فاعليات مسابقة البطولة المغربية ، وقد تقرر أن يذاع اللقاء على القناة الناقلة المغربية الرياضية ، فى تمام الساعة 7:30 مساء القاهرة 8:30 مكة المكرمة.

——————————————