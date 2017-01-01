بالصور: التي شيرت الجديد للمنتخب الوطني المصري لأمم أفريقيا 2017

فى اطار استعدادات منتخب مصر للمواجهة القادمة فى الجابون ، قامت الشركة الراعية للمنتخب بتصميم زي خاص لهم لكي يرتدوه لأول مرة فى اللقاء الهام والمرتقب من قبل الجماهير المصرية والعربية والإفريقية ايضًأ، حيث أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم مؤخرًا عن الإنتهاء من تصمي الطاقم الجديد الذى تقرر أن يرتديه المنتخب المصري لكرة القدم، حيث صمم هذا الزي خصيصًا ليقوم المنتخب بإرتداءه في مشاركته القادمة واللقاء القوي الذى سيخوضه ضمن فاعليات مسابقة كأس الأمم الأفريقية، والتي تم التصريح بأن موعده سيكون بعد أيام، كما أعلن أنه سوف تستضيفه الجابون، وفى خلال مؤتمر صحفي شارك فيه المدير الفني الأرجنتيني، “هيكتور كوبر”، تم الإعلان عن تي شيرت المنتخب القادم بواسطة الإتحاد المصري لكرة القدم.

زي المنتخب المصري القادم:

قامت الشركة الراعية للمتخب المصري وهي “شركة أديدس”، بتصميم أحدث تي شيرت للمنتخب من أجل خوضه اللقاء القادم أمام المنتخب المالي في دروي المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، فى اطار استعداداتها للمواجهة القادمة مع الفريق كما قامت بالإعلان رسميًا تحت إشراف إتحاد القدم عن الزي الجديد، حيث اللقاء الهام والأول الذى سيخوضه المنتخب المصري في هذه البطولة القوية، وقد تقرر رحيل المنتخب إلى الجابون فى مطلع العام الجديد 2017 ، حيث تحدد موعد إنطلاقهم اليوم ظهرًا من ستاد القاهرة إستعداد لأمم الجابون.

صور تي شيرت المنتخب المصري الجديد:





