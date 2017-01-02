جدول مباريات اليوم الاثنين 2-1-2017 والقنوات الناقلة المجانية

ولقاء كروي جديد على موقعنا مصر365، حيث نقدم لكم موعد المباريات المتألقة التى تقرر اقامتها اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر يناير لعام 2017، بينما تستكمل الساحرة المستديرة تألقها فى عدد من الدوريات والبطولات حو العام نستعرض معكم اليوم ما تقرر اقامته بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس مصر للمحترفين ايضًا، حيث تم الإعلان عن موعد عدد من اللقاءات الهامة ضمن فاعليات الجولات المقامة هذا الأسبوع فى اطار سعي الفرق فى كل مكان نحو اللقب، ونقدم لكم اليوم موعد تلك اللقاءات الهامة والمميزة والقنوات الناقلة المجانية التى تقرر أن تقوم ببث اللقاءات على الهواء مباشرة بشكل مجاني وحصري وجودة عالية ، وأسماء المعلقين الرياضيين الذين سيعملون من داخل الإستديوهات التحليلية على نقل المبارة وتحليل مجرياتها بشكل مجاني وحصري على القنوات الناقلة المفتوحة.

مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين:

يتواجه اليوم فريق ميدلزبره أمام غريمه فريق ليستر سيتي ، ضمن فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء الهام المعلق الرياضي أحمد فؤاد ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 2:30 مساء القاهرة 3:30 مكة المكرمة.

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يتواجه اليوم فريق مانشستر سيتي أمام غريمه فريق بيرنلي ، ضمن فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء الهام المعلق الرياضي الشهير يوسف سيف ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتواجه اليوم فريق سندرلاند أمام غريمه فريق ليفربول ، ضمن فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء الهام المعلق الرياضي المميز فهد العتيبي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD8، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتواجه اليوم فريق إيفرتون أمام غريمه فريق ساوثهامبتون ، ضمن فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء الهام المعلق الرياضي الشهير حماد العنزي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD4، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتواجه اليوم فريق وست بروميتش ألبيون أمام غريمه فريق هال سيتي ، ضمن فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء الهام المعلق الرياضي المميز عبدالقادر الشنيوني ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD5، فى تمام الساعة 5:00 مساء القاهرة 6:00 مكة المكرمة.

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يتواجه اليوم فريق وست هام يونايتد أمام غريمه فريق مانشستر يونايتد ، ضمن فاعليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث تقرر أن يذيع اللقاء الهام المعلق الرياضي المتميز حفيظ دراجي ، على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، فى تمام الساعة 7:30 مساء القاهرة 8:30 مكة المكرمة.

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يتواجه اليوم فريق طنطا أمام غريمه فريق أسوان ، ضمن فاعليات مسابقة كأس مصر الممتاز، حيث تقرر أن يذيع اللقاء الهام المعلق الرياضي محمد أبو العلا ، على القناة الناقلة أون سبورت ، فى تمام الساعة 2:00 مساء القاهرة 3:00 مكة المكرمة.

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