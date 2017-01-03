جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3-1-2017 والقنوات الناقلة المجانية

فى اطار متابعتنا المستمرة للساحرة المستديرة والقاءات المتجددة يوميا فى كل مكان، نستعرض معكم اليوم أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر يناير لعام 2017، حيث تحدد عدد من اللقاءات الهامة والمتميزة فى عدد من البطولات القوية المستمرة ، حيث تستمر أقوي الفرق فى المنافسة من أجل اسعاد جماهيرها العريقة بكل مكان وسعيا حول اللقب الغالي للدوريات الكروية المنعقدة لهذا الموسم، حيث نقدم لكم فى هذا المقال أسماء الفرق التى تقرر أن تعقد لقاءات المواجهة لها اليوم بالإضافة إلى القنوات الناقلة لكل مباراة وأسماء المعلقين الرياضيين الذين تم الإعلان عنهم وموعد كل لقاء فى مصر ومكة المكرمة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3-1-2017:

فى مواجهة قوية يتلاقى اليوم فريق بورنموث أمام فريق آرسنال ، ضمن فاعليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تقرر أن يتم نقل اللقاء ببث مباشر على القناة الناقلة بي أن سبورت HD2، كما سيذيعه من داخل الإستديو التحليلي المعلق الرياضي يوسف سيف ، فى تمام الساعة 9:45 مساء القاهرة 10:45 مكة المكرمة.

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فى مواجهة قوية يتلاقى اليوم فريق ستوك سيتي أمام فريق واتفورد ، ضمن فاعليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وقد تقرر أن يتم نقل اللقاء ببث مباشر على القناة الناقلة بي أن سبورت HD4، كما سيذيعه من داخل الإستديو التحليلي المعلق الرياضي أحمد فؤاد ، فى تمام الساعة 10:00 مساء القاهرة 11:00 مكة المكرمة.

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فى مواجهة قوية يتلاقى اليوم فريق كريستال بالاس أمام فريق سوانزي سيتي ، ضمن فاعليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وقد تقرر أن يتم نقل اللقاء ببث مباشر على القناة الناقلة بي أن سبورت HD5، كما سيذيعه من داخل الإستديو التحليلي المعلق الرياضي علي لفته ، فى تمام الساعة 10:00 مساء القاهرة 11:00 مكة المكرمة.

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فى مواجهة قوية يتلاقى اليوم فريق فالنسيا أمام فريق سيلتا فيغو ، ضمن فاعليات بطولة كأس ملك إسبانيا ، وقد تقرر أن يتم نقل اللقاء ببث مباشر على القناة الناقلة بي أن سبورت HD3، كما سيذيعه من داخل الإستديو التحليلي المعلق الرياضي محمد بركات ، فى تمام الساعة 8:00 مساء القاهرة 9:00 مكة المكرمة.

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فى مواجهة قوية يتلاقى اليوم فريق لاس بالماس أمام فريق أتلتيكو مدريد ، ضمن فاعليات بطولة كأس ملك إسبانيا ، وقد تقرر أن يتم نقل اللقاء ببث مباشر على القناة الناقلة بي أن سبورت HD3، كما سيذيعه من داخل الإستديو التحليلي المعلق الرياضي علي محمد علي ، فى تمام الساعة 10:15 مساء القاهرة 11:15 مكة المكرمة.

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فى مواجهة قوية يتلاقى اليوم فريق الاتحاد السعودي أمام فريق الخليج السعودي، ضمن فاعليات بطولة دوري عبد اللطيف جميل السعودي ، وقد تقرر أن يتم نقل اللقاء ببث مباشر على القناة الناقلة أم بي سي برو HD1، كما سيذيعه من داخل الإستديو التحليلي المعلق الرياضي عبدالعزيز الزيد ، فى تمام الساعة 6:50 مساء القاهرة 7:50 مكة المكرمة.

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فى مواجهة قوية يتلاقى اليوم فريق الشرقية أمام فريق النصر للتعدين ، ضمن فاعليات بطولة كأس مصر الممتاز، وقد تقرر أن يتم نقل اللقاء ببث مباشر على القناة الناقلة أون سبورت الرياضية، كما سيذيعه من داخل الإستديو التحليلي المعلق الرياضي محمد الغياتي ، فى تمام الساعة 2:00 مساء القاهرة 3:00 مكة المكرمة.

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