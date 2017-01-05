تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مجانا

تبدأ فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2017 المقامة بدولة الجابون, وذلك بداية من يوم السبت الموافق 14 يناير حتى يوم الأحد الموافق 5 فبراير, حيث كان من المفاجئ للجماهير أن تعلن بعض القنوات الفضائية عن البث المباشر والمجاني لمباريات البطولة, وذلك في نفس الوقت التي تقوم فيه مجموعة قنوات bein sport الرياضية العالمية بنقل جميع مباريات البطولة بشكل مباشر وحصري على شاشتها, حيث أصبحت من أشهر القنوات في العالم وفي الشرق الأوسط خاصة, حيث يشاهدها الملايين من مشجعي الرياضة العربية لذلك من المتوقع أن يتابعها الكثير في نهائيات الأمم الإفريقية.

تفاصيل بطولة كأس الأمم الإفريقية

حيث تشارك مصر في هذا العام في نهائيات الأمم الإفريقية وذلك بعد غياب دام لثلاث بطولات متتالية, حيث جاءت القرعة التي أُجريت من قِبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF أن مصر وقعت في المجموعة الرابعة مع كل من غانا وأوغندا ومالي, حيث أعلنت بعذ القنوات الفضائية الرياضية أنها سوف تنقل جميع مباريات البطولة بشكل مجاني ومباشر, وذلك حتى تتمكن الجماهير من متابعة جميع المباريات الهامة والقوية في كأس الأمم الإفريقية وهي التي تعتبر البطولة الكبرى في القارة, حيث تضم هذه البطولة 16 منتخباً إفريقياً بعد تخطيهم للتصفيات المؤهلة للبطولة لذلك يعتبروا من أقوى المنتخبار الإفريقية, كما يشارك من ضمن ال16 منتخب 4 منتخبات عربية متمثلة في مصر والمغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة للمباريات بشكل مجاني

حيث أعلنت قناتين إفريقيتين حتى الآن عن البث المجاني والمباشر لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة الجابون, وهم قناة RTC التابعة لدولة السنغال, وقناة ORTM التابعة لدولة مالي, حيث يكون البث لجميع المشاهدين على مستوى القارة الإفريقية, وذلك م خلال القمر الصناعي أوتلسات.

تردد القنوات الناقلة للمباريات بشكل مجاني

تردد قناة RTC :

11221 – أفقي – 27500

أو : 12728 – أفقي – 30000

11221 – أفقي – 27500 أو : 12728 – أفقي – 30000 تردد قناة ORTM :

12728 – أفقي – 30000

أو : 10721 – أفقي – 27500

كما أكدت بعذ القنوات الأخرى أنها تسعى جاهدة لنقل البث مباشر ومجاني, لتقوم بخدمة كبيرة لمتابعيها في جميع الدول الإفريقية المشاركة في هذه البطولة, والتي تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير حتى يوم الأحد الموافق 5 فبراير كما ذكرنا سابقاً.