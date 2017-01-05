تعرف على القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات أمم أفريقيا بالجابون

ينتظر الجميع المباريات الهامة والمرتقبة التى ستجمع عدد من عمالقة كورة القدم فى اطار منافسات مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2017 ، والتى تقرر عقدها فى دولة الجابون، وحيث تنطلق شعلة المنافسة بالبطولة من 14 يناير القادم وحتى 5 فبراير لعام 2017، وقد كشف المعلق الرياضي والإعلامي الشهير ” مدحت شلبي”، مؤخرًا عن القنوات الناقلة المفتوحة التى تقرر أن تنقل أحداث لقاءات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2017 ببث مباشر وجودة عالية على الهواء مباشرة، والتى سوف يشارك بها المنتخب الوطنى لمصر مع عدد من المنتخبات الإفريقية القوية لهذا الموسم، حيث تقرر أن يتم نقل أحداث البطولة الدولية من الجابون على مجموعة القنوات الناقلة bein sport المشفرة كما تم الإعلان عنها مسبقًا، ولكن جاء الإعلامي مدحت شلبي ليزيح الستار عن أسماء قناتين مفتوحتان أخرتين سوف تنقلان أحداث مباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2017 ايضًا.

تصريحات الإعلامي مدحت شلبي:

فجر الإعلامي الشهير”مدحت شلبي”، على شاشة قناة “on sport ” الفضائية، من خلال برنامج “مساء الأنوار”، خبر مدوي أسعد قلوب الجماهير الكروية بشكل عام ومشجعي المنتخب الوطنى بشكل خاص من المصريين، حيث قال: “هناك قناتين دون تشفير يمكن للمواطن المصري أن يشاهد البطولة من خلالهما دون اشتراك” حيث أكمل تصريحاته الكروية قائلاً :”القناة الأولى هي قناة Rts السنغالية، تردد 11221 أفقي”.

وفيما يخص القناة الثانية، جاءت تفجيرات الإعلامي مدحت شلبي قائلاً: “أما القناة الثانية ORTM قناة من مالي، تردد 12728 أفقي وهما قناتين على القمر الصناعي يوتيل سات”.