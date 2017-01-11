تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات أمم أفريقيا بالجابون 2017 مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون، يفصل بيننا وبين المتعة والإثارة القادمة فى مباريات أمم أفريقيا 2017 والتى مقرر عقدها فى الجابون أيام قليلة، حيث يبدأ المارثون الكبير وتجتمع جماهير القارة الإفريقية أجمع فى أطار فاعليات مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، وتحديدًا سوف تبدأ اللقءات المتمية والتى تضم بين طياتها أقوى الفرق الإفريقية بالقارة السمراء، بداية من يوم 14 من شهر يناير الجارى وحتى يوم 5 فبراير 2017، وجدير بالذكر أنه سوف يشارك المنتخب المصري فى هذه البطولة مع غرمائه من أبطال ومنتخبات القارة السمراء ، حيث أن بطولة أمم أفريقيا تقام مرة واحدة كل عامين وقد فازت مصر بالكأس لمدة 3 مرات على التوالى بينما لم يحالف الفريق الوطنى فى اخر دورتين الحظ للحصول على كأس البطولة ، وقد تقرر أن تقع مصر فى القرعة التى أقامها المسؤلين فى المجموعة الرابعة، والتى تضم كلاً من تونس، والجزائر، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا:

تم الإعلان مؤخرًا أن مجموعة قنوات بى إن سبورت ، هى المالكة الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، حيث قررت المجموعة الرياضية بنقل أحداث المباريات للبطولة من خلال شاشات قنواتها، حيث تقرر أن تقوم قناة ماكس بنقل اللقاءات حصريا من داخل إستديوهاتها التحليلية ، وجدير بالذكر أن قناة ماكس هى أحد مجموعة قنوات بى إن سبورت، حيث يتم بث المباريات والتحليلات الرياضية الخاصة باللقاءات المختلفة على مدار البطولة عن طريق القمر القطري سهيل سات، كما تم الإعلان أنه سوف يتم بث اللقاءات الهامة للبطولة على القمر المصري نايل سات.

القنوات الناقلة المجانية لمباريات أمم أفريقيا:

أشارت بعض القنوات الناقلة الفضائية عن كونها سوف تقوم بنقل مباريات الجابون بأمم أفريقيا القنوات المفتوحة الخاصة بها ، ومن ضمن هذه القنوات الناقلة قناة ” آر تى إس السنغالية”، وقناة “أو آر تى إم” المالية ، حيث يقومون بنقل أحداث البطولة على الهواء مباشرة مجاناً وبدون تشفير، وعلى من يرغب فى مشاهدة المباريات عليه أن يقوم بتظبيط الريسيفر الخاص به على القمر الصناعي Eutelsat W3 – 7 شرقا، كما يتم البث على القمر الصناعى Eutelsat W3، على الترددات التالية:

تردد قناة RTS الناقلة هو11221 .

أفقى :27500 أو 12728 أفقى 30000.

تردد قناة ORTM الناقلة هو 12728

أفقى: 30000 أو 10721 أفقى 27500

تردد قناة Tivibu sport HD الناقلة القمر التركي:

التردد: 11853.

أفقي: 25000.