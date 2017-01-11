” مرتضى منصور ” يوجه حديثه للدولة ”اتفضلوا مفتاح نادي الزمالك”

جاءت تصريحات رئيس نادي الزمالك، المستشار ” مرتضى منصور ” ، الغاضبة من عدم تدخل أجهزة الدولة والمسؤلين ايضًا فى مشكلة نادي الزمالك الأخيرة والسعي وراء حلها ، حيث كان يتوقع مرتضي منصور تدخل المسؤلين فى مشاكل نادي القلعة البيضاء وحلها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخري، للوصول إلى حل وسط ينهي المشاكل المتعلقاتبالمستحقات والمديونات المقررة على نادي الزمالك، والتى كانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت نادي الزمالك المصري بمبلغ كبير من المستحقات المالية المقررة عليه ، حيث طابت الضرائب من ناجي القلعة الحمراء تسديد 130 مليون جنيه ، حيث يحتسب هذا المبلغ كمتأخرات مالية مقررة على النادي من قبل مصلحة الضرائب ، كما طالبة التأمينات ايضًا نادي القرن بتسديد مبلغ مالي أخر، حيث جاءت مطالبة الزمالك بتسديد حوالي 40 مليون جنيه.

تصريحات مرتضي منصور:

صرح رئيس نادي الزمالك ، مرتضي منصور لبرنامج ” الكرة في ملعبك” ، معربًا عن خيبة أمله فى إسراع المسؤلين وعملهم على حل تلك المشكلات المالية الكبيرة، حيث قال مرتضي منصور: “لم يتدخل رئيس الوزراء لحل أزمة نادي الزمالك ومستحقاته”، حيث أكد مرتضي منصور فى تصريحاته قائلاً: ” هناك مزيد من الحجز على ارصدة النادي، التأمينات والضرائب بجانب الاوقاف ايضا بسبب استبدال ارض النادي “.

وفى اطار تنازل رئيس الزمالك عن النادي قال:” سأعطي مفتاح النادي لرئيس الوزراء والدولة من أجل ادارة نادي الزمالك وحل ازماته “، واختتم المستشار مرتضي منصور حديثه قائلاً: ” الزمالك كان يحتضر، لكن بفضل وجود مجلس إدارة ورئيس محترم حقق النادي البطولات مرة أخرى “.

وجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد نجح بالفعل تحت قيادة المستشار مرتضى منصور ، في تحقيق عدد من المكاسب الهامة للقلعة الحمراء والذى يشيد بها الجميع، حيث استطاع المارد الأحمر ان يحقق النصر فى الدوري العام مرة، كما أستطاع نادي الزمالك تحقيق كأس مصر مرتين أخرتين تحت رعاية مرتضى منصور، وتمكن الزمالك من التأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا من جديد ، بعد غياب طال أمده، حيث لم يشارك نادى الزمالك فى هذه البطولة منذ 14 عام.