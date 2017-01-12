تعرف على أسماء مدربو المنتخبات لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون

ينتظر مشجعين كورة القدم فى القارة السمراء الساعات القادمة بحماس وترقب ، حيث تبدأ أحداث فاعليات بطولة أمم أفريقيا 2017 ، والتى تقرر عقدها فى دولة الجابون ، وقد ورد أن المنافسات القوية التى تنتظرها الجماهير ولاعبي جميع الفرق الإفريقية ايضًا وجماهير العالم أجمع ومحبين كورة القدم بوجه عام ، سوف تبدأ فى الفترة القادمة من يوم 14 يناير وحتى يوم 5 فبراير، وجدير بالذكر أن هذه البطولة سوف يشارك بها 16 منتخب من أقوى منتخبات القارة السمراء ، وقد قامت اللجنة المنظمة بتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات عن طريق قرعة معلنة، وقد جاءت مصر ضمن المجموعة الرابعة منها .

المنتخبات الأفريقية الستة عشر:

يشارك فى كأس امم أفريقيا هذا العام 16 منتخب أفريقي ، حيث يعدوا هم اقوي المنتخبات الإفريقية لعام 2017 ، وهي المنتخبات المشاركة بالبطولة هي منتخب مصر، و منتخب الجزائر، و منتخب تونس، و منتخب المغرب، و منتخب الكاميرون، و منتخب السنغال، و منتخب كوت ديفوار، و منتخب مالى، و منتخب غانا، و منتخب أوغندا، و منتخب الجابون، و منتخب الكونغو، و منتخب بوركينا فاسو، و منتخب زيمبابوى، و منتخب غينيا بيساو، و منتخب توجو.

أسماء مدبو المنتخبات الأفريقية الستة عشر: