تعرف على أسماء مدربو المنتخبات لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون

ينتظر مشجعين كورة القدم فى القارة السمراء الساعات القادمة بحماس وترقب ، حيث تبدأ أحداث فاعليات بطولة أمم أفريقيا 2017 ، والتى تقرر عقدها فى دولة الجابون ، وقد ورد أن المنافسات القوية التى تنتظرها الجماهير ولاعبي جميع الفرق الإفريقية ايضًا وجماهير العالم أجمع ومحبين كورة القدم بوجه عام ، سوف تبدأ فى الفترة القادمة من يوم 14 يناير وحتى يوم 5 فبراير، وجدير بالذكر أن هذه البطولة سوف يشارك بها 16 منتخب من أقوى منتخبات القارة السمراء ، وقد قامت اللجنة المنظمة بتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات عن طريق قرعة معلنة، وقد جاءت مصر ضمن المجموعة الرابعة منها .
المنتخبات الأفريقية الستة عشر:
يشارك فى كأس امم أفريقيا هذا العام 16 منتخب أفريقي ، حيث يعدوا هم اقوي المنتخبات الإفريقية لعام 2017 ، وهي المنتخبات المشاركة بالبطولة هي منتخب مصر، و منتخب الجزائر، و منتخب تونس، و منتخب المغرب، و منتخب الكاميرون، و منتخب السنغال، و منتخب كوت ديفوار، و منتخب مالى، و منتخب غانا، و منتخب أوغندا، و منتخب الجابون، و منتخب الكونغو، و منتخب بوركينا فاسو، و منتخب زيمبابوى، و منتخب غينيا بيساو، و منتخب توجو.
أسماء مدبو المنتخبات الأفريقية الستة عشر:
- مدربين المجموعة الأولى: يأتى فيها المدير الفنى لمنتخب الأرض المستضيفة للبطولة الجابون هو ” أنطونيو كاماتشو ” ، والمدير الفنى لمنتخب الكاميرون هو “هوجو بروس”، والمدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو “بسيرو كاندى”، والمدير الفنى لمنتخب بوركينا فاسو “بول دوراتى”.
- مدربين المجموعة الثانية: المدير الفنى لمنتخب الجزائر “جورج ليكنز”، والمدير الفنى لمنتخب تونس “هنريك كاسبرزاك”، والمدير الفنى لمنتخب السنغال “إليو سيسه”، والمدير الفنى لمنتخب زيمبابوى “كليستو باسودا”.
- مدربين المجموعة الثالثة: المدير الفنى لمنتخب المغرب هو “هيرفى ريناد”، والمدير الفنى لمنتخب الكونغو هو “فلورنت إيبنجى”، والمدير الفنى لمنتخب توجو هو “كلود لوروا ” ، والمدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار هو “مايشيل دوسيه”.
- مدربين المجموعة الرابعة: المدير الفنى لمنتخب مصر هو “هيكتور كوبر”، والمدير الفنى لمنتخب غانا هو “إفرام جرانت”، والمدير الفنى لمنتخب أوغندا هو “مولتين سيرديفتش”، والمدير الفنى لمنتخب مالى هو “آلان جريس”.
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