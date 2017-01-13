موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس بالدوري الأسباني غدًا السبت 14-1-2017 والقناة الناقلة لمباراة الذهاب

تحد موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس القادمة ضمن فاعليات الأسبوع الثامن عشر بالدوري الاسباني العام 2016 / 2017 ، يوم السبت الموافق 14 /1/2017 ، حيث يجتمع الفريقين على أرضية ملعب “الكامب نو ” ، فى اطار استكمال منافسات الدوري الأسبانى الحالي ، ويدخل الفريق الاسبانى المتميز برشلونة لقاء اليوم بروح معنوية مرتفعة وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب الاسبانى ، بينما يدخل غريمه من فريق لاس بالماس بترقب وحذر في مواجهة اليوم وهو يستقر فى المركز الثامن من جدول الترتيب ، حيث يأمل الفريق أن يحصل على النقاط الثلاثة على حساب فريق برشلونة اليوم وكما قرر أن يبذل قصار جهده فى لقاء اليوم من اجل إسعاد جماهيره العريقة والتقدم فى جدول الترتيب الاسبانى، وتم الإعان أن صافرة الحكم الدولي المتألق “ألبيرتو أونديانو مالينكو” سوف تقوم بالتحكيم لهذه المباراة.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس بالدوري الأسبانى 2017 :

يستقبل اليوم السبت الفريق الكتالوني الأسباني غريمه من فريق لاس بالماس كضيف غير مرحب به على أرضية ملعب الكامبب نو ، فى اطار منافسات الدوري الأسباني ، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري ، حيث مباريات الذهاب فى الجولة الثامن عشر بالدوري الاسباني لكرة القدم فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت مصر ، وفى تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة الثالثة والربع بتوقيت جرينتش العالمي .

أخبار فريق برشلونة وفريق لاس بالماس في الدوري الإسباني 2017:

تراجع الفريق الكتالوني فى جدول ترتيب اللاليجا بعد أن انتهت احداث منافسات الجولة السابعة عشر ، حيث وصل إلى المركز الثالث من الجدول برصيد خمسة و ثلاثون نقطة، وذلك بعد تعادله الاخير مع غريمه من فريق فياريال ، وجدير بالذكر أن فريق برشلونة قد لعب 17 مباراة حتى الآن بالدوري الاسباني منذ بدايته ، استطاع الفوز في 10 مباريات منهم بينما تعادل في خمس مباريات أخرين وانهزم فى مبارتين حتى الآن فى منافسات الدوري الاسباني 2017 .

بينما رصيد لاس بالماس وهو يدخل لقاء اليوم أربعة و عشرون نقطة، حيث انتصر فى ستة مواجهات ، وتعادل في ستة أخرين ، وانهزم فى بداية الدوري الاسباني في خمسة مباريات ليستقر فى المركز الثامن بعد إنتهاء الإسبوع السابع عشر وبداية منافسة جديدة فى الجولة الثامنة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة فريق برشلونة وفريق لاس بالماس في الدوري الإسباني 2017:

تقرر إذاعة مباراة اليوم بين فريق الكتالوني الأسباني وغيرمه القادم لاس بالماس الأسباني فى الأسبوع الثامن عشر بالدوري الاسباني على الهواء مباشر ونقل مباشر وجودة عليه على القناة الناقلة المجانية قناة بي إن سبورت الرياضية ، حيث ينتظر اللقاء الجماهير المشجعة لكلا الفريقين ومحبين الدوري الأسباني بوجه عام.