نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى الكاميرون

بعد إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والذى من المقرر أن تبدأ يوم غد السبت ، تم الإعلان عن مكان البطولة القادمة لكأس أمم إفريقيا 2019 ، حيث يتم عقد هذه البطولة مرة كل عامين ، والتى سوف تقام فى الكاميرون ، حيث قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” إجراء قرعة بين فرق والمنتخبات الكروية المشاركة فى البطولة من أجل تصفيات مسابقة كأس أمم افريقيا لعام 2019 ، حيث تم جاء فى إعلان القرعة انه تم تقسيم المنتخبات الأفريقية المشاركة فى بطولة الكاميرون إلى 12 مجموعة ، وقد جاء أنه سوف يصعد أول كل مجموعة فى البطولة بالإضافة إلى أنه سوف يتم اختيار أفضل 3 منتخبات من القارة السمراء والتى تكون حاصلة على المركز الثانى فى البطولة بالإضافة إلى الدولة المضيفة الكاميرون ليصبح فى النهاية عدد المنتخبات المشاركة فى النهائي هى 16 منتخب .

موقع مصر فى بطولة أمم إفريقيا 2019:

جدير بالذكر أنه فى بطولة أمم إفريقيا 2019 التى سوف تقام بالكاميرون قد وقعت دولة مصر فى مجموعة صعبة ، حيث جاءت ضمن الفرق المشاركة فى المجموعة العاشرة ، حيث ضمت تلك المجموعة كل من منتخب مصر، ومنتخب تونس، ومنتخب النيجر، ومنتخب سويزلاندا.

نتيجة قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 القدمة بدولة الكاميرون:

المجموعة الأولى : سوف يشارك بها منتخب السنغال، ومنتخب غينيا استوائية، ومنتخب السودان، والفائز من ساوتومى وبرنست أو مدغشقر.

المجموعة الثانية: سوف يشارك بها منتخب الكاميرون، و منتخب المغرب، و منتخب مالاوى، وسوف يكون الفائز إما من منتخب جزر القمر أو منتخب موريشيوس.

المجموعة الثالثة: سوف يشارك بها منتخب مالى، منتخب الجابون، منتخب بوروندى،وسوف يكون الفائز إما من جنوب السودان أو من جيبوتى.

المجموعة الرابعة : سوف يشارك بها منتخب الجزائر، و منتخب توجو، و منتخب بنين، و منتخب غامبيا.

المجموعة الخامسة: نيجيريا، و منتخب جنوب أفريقيا، و منتخب ليبيا، و منتخب سيشل.

المجموعة السادسة: سوف يشارك بها منتخب غانا، و منتخب أثيوبيا، و منتخب سيراليون، و منتخب كينيا.

المجموعة السابعة: سوف يشارك بها منتخب الكونغو الديمقراطية، و منتخب جمهورية الكونغو، و منتخب زيمبابوى، و منتخب ليبيريا.

المجموعة الثامنة: سوف يشارك بها منتخب كوت ديفوار، و منتخب غينيا، و منتخب أفريقيا الوسطى، و منتخب رواندا.

المجموعة التاسعة: سوف يشارك بها منتخب بوركينا فاسو، و منتخب أنجولا، و منتخب نيسوانا، و منتخب موريتانيا.

المجموعة العاشرة: سوف يشارك بها منتخب تونس، و منتخب مصر، و منتخب النيجر، و منتخب سوازيلاند.

المجموعة الحادية عشر : سوف يشارك بها منتخب زامبيا، ومنتخب موزمبيق، ومنتخب غينيا بيساو، ومنتخب نامبيا.

المجموعة الثانية عشر : سوف يشارك بها منتخب الرأس الأخضر، منتخب أوغندا، ومنتخب تنزانيا، ومنتخب ليسوتو.