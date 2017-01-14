موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الأسباني غدًا الأحد 15-1-2017 والقنوات الناقلة المفتوحة

تحدد موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية مساء غد الأحد الموافق 15 من شهر يناير الجاري، حيث مباراة الذهاب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر بالدوري الإسباني الممتاز بالدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث يستضيف اللقاء أرضية ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، وجدير بالذكر أن هذا الملعب هو الملعب الأساسي لفريق إشبيلية الإسباني، والذي قد صمم ليتسع أكثر من 45 ألف مشجع ومتفرج من كلا الفريقين، ويسعي فريق إشبيلية أن يستفاد من استضافته لخصمه من نادي ريال مدريد فى اللقاء القدم حيث يسعد جماهيره العريقة بالإضافة الحصول على النقاط الثلاثة ليرتفع فى ترتيبه بالدوري الأسبانى ، ويحتل فريق ريال مدريد الاسباني المركز الأول فى جدول الترتيب، بعد أن استطاع حصاد رصيد 40 نقطة من اللقاءات الماضية بالدوري، فقد فاز في 12 لقاء من الدوري الأسباني، بينما تعادل لفريق فى أربعة مباريات، ولقوة فريق الريال مدريد لم يخسر في أي لقاء له بالدوري الأسباني حتي الآن، بينما من جهة أخري يحتل فريق إشبيلية الاسباني المركز الثاني من جدول ترتيب الوري برصيد 36 نقطة، حيث استطاع الفريق الفوز فى 11 لقاء، بينما تعادل في ثلاثة مباريات أخري، وقد خسر فريق إشبيلية في ثلاثة مباريات فقط بالدوري الاسباني الحالي.

توقيت مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الأسباني 2017:

تحدد موعد مباراة فريق ريال مدريد الاسباني فى المواجهة القادمة ضد فريق إشبيلية الاسباني فى اطار مسابقة الدوري الأسباني ، مساء غد الأحد الموافق الخامس عشر من شهر يناير عام 2017 ، وسوف يطلق اللقاء صافرة الحكم الدولي ” اليخاندرو خوسي هيرنانديز هيرنانديز “، الأسباني الأصل والذي يبلغ 35 عام ، في تمام الساعة التاسعة والخمسة وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وفى تمام الساعة العاشرة والخمسة وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام السابعة والخمسة وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرنتش العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الأسباني:

سوف تعرض أحداث اللقاء الهام بالدوري الأسباني فريقي ريال مدريد وإشبيلية على شاشة القنوات الناقلة المجانية قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية beIN SPORTS HD ، وجدير بالذكر أن مباراة العودة سوف تعرضها لكم شاشة قناة ” ERT 1 ، Gol TV spain ،BTV Action ، Canal + Sport 2، Viasat Fotboll ، Sport TV 2، Digi Sport 1 HD Hungary ، Arena Sport 1 ، Digi Sport 1 HD Romania ، SuperSport 6 / HD ، Tivibu Spor 2،beIN SPORTS 3 HD، beIN SPORTS 15 HD FR ، beIN SPORTS 12 HD EN، beIN SPORTS 2 HD FR، Maiwand tv، Arena Sport BIH، Ziggo Sport Select HD، Arena Sport 3 HD Cro ،LIG TV 1 HD، beIN SPORTS 17 HD E” .