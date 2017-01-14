قائمة وتشكيل منتخب مصر الكاملة في كأس أُمم أفريقيا 2017 فى الجابون

مع بداية مباريات المنتخب المصري فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتى تقرر أن يواجه بها منتخب مالي ، يوم 17 من يناير 2017 القادم ، حسم المدير الفنى للمنتخب المصري الأرجنتيني “هيكتور كوبر” أمره، وقرر أن يخوض اللقاء القادم فى مباراة الذهاب بتشكيل هجومي في أمام فريق مالي الإفريقي ، وجدير بالذكر أنه سوف يحضر هذا اللقاء حوالي لا يزيد عن 60 ألف متفرج حيث تعد هذه هى الأعداد التى يستطيع أن يستوعبها الملعب المقررة , وسوف نستعرض معكم اليوم تشكيلة لاعبي منتخب مصر من المحترفين دوليًا واكفأ المحليين فى لقاء غريمها القادم من فريق مالي المتوقعة فى كأس أمم إفريقيا 2017.

مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالي القادمة:

تقرر عقد أول مباراة للمنتخب المصري أمام منتخب مالي الافريقي فى اطار فاعليات منافسات الجولة الأولي بكأس أمم إفريقيا 2017، وقد ورد أن المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبى ، المخضرم ” هيكتور كوبر “، سوف يعتمد فى المباراة على خطة جديدة متميزة وقوية ، حيث تضم قائمته العديد من اللاعبين المصريين المحترفين دولياً ، وقد تحدد موعد المباراة يوم السابع عشر من شهر يناير 2017 ، ومن المؤكد ان يعتمد هيكتور كثيرا على خط الدفاع وذلك يرجع إلى رغبته فى سد أى ثغرة داخل الحصون المصرية أمام الفريق المالي .

تشكيلة منتخب مصر أمام منتخب مالي المتوقعة فى أمم إفريقيا 2017:

بعد اختيار المدير الفنى هيكتور قائمة المشاركين معه فى بطولة أمم أفريقيا وهم 23 لاعب من أصل 27 لاعب خاضوا التدريبات المقررة فى الفترة الماضية وتم استبعاد بعضهم لأسباب خاصة بخطط هيكتور المدير الفني للفريق بعد أن انتهى من المعسكر المغلق الذى تم إعداده لللاعبين استعدادًا لمباريات المنتخب القادمة ، أعلنت بعض المصادر المقربة من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن التشكيلة المتوقعة لقائمة منتخب مصر أمام منتخب مالي فى بطولة كأس أمم افريقيا 2017 بالجابون ، فى اطار بدء فاعليات الجولة الأولي اليوم السبت الموافق 14 يناير 2017 جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: سوف يتولاها اللاعب المخضرم أحمد الشناوي

خط الدفاع: سوف يتولاها اللاعب سعد سمير، واللاعب علي جبر ، واللاعب محمد عبد الشافي ، واللاعب أحمد فتحي

خط الوسط: سوف يتولاها اللاعب طارق حامد، واللاعب محمد النني ، واللاعب عبد الله السعيد ، واللاعب محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: سوف يتولاها اللاعب محمد صلاح ، واللاعب مروان محسن.