القنوات الناقلة المفتوحة لامم افريقيا 2017 في الجابون: مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية

مع بداية المارثون الإفريقي لهذا الموسم ، وبطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2017 والتى تقرر عقدها قى دولة الجابون هذا الموسم، ينتظر الكثيرين مشاهدة فاعليات أقوى البطولات اللإفريقية بالقارة السمراء، حيث القنوات الناقلة المفتوحة والمجانية بالإضافة إلى القنوات المشفرة التى أعلنت أنها سوف تبث أحداث مباريات البطولة الأفريقية وجميع مبارياتها بالغضافة إلى الأستديوهات التحليلية التى تقرر أن تعم على مدار الساعة من أجل تغطية هذه البطولة الهامة ، وسوف نستعرض معكم اليوم تردد القنوات الناقلة المفتوحة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2017 ، والتي تقرر أن تبدأ فعليًا اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر يناير الحالي لعام 2017 ، والتى تقرر ن تستضيفها هذا العام دولة الجابون للمرة الثانية في تاريخها، حيث سعد جماهير الجابون العريقة بهذه اإستضافة القوية والتى سوف تمكنهم من مشاهدة اللقاءات القادمة بالبطولة والمشاركة فيها والإستمتاع بكل أحداث المباريات الإفريقية عن قرب، بالإضافة إلى الإنجاز التاريخي الذى حققته دولتهم عن طريق المشاركة فى قائمة المنتخبات المتوجة بكأس الأمم الأفريقية.

ينتظر الملايين حول القارة السمراء مشاهدة أقوي بطولات القارة بشغف حيث يسعى الجميع إلى تشجيع منتخبات الدول الإفريقية على مستوي قارة أفريقيا أو العالم أجمع ، وفى هذا الصدد يحاول الجماهير العريقة التفاعل بجديدة والبحث عن القنوات الناقلة التى تقرر أن تذيع أحداث وفاعليات مباريات البطولة القادمة بامم أفريقيا 2017، عن طريق معرفة القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2017 ، والتى تم الإعلان عنها بأنها سوف تذيع أحداث منافسات منتخبات كأس الأمم الأفريقية لهذا الموسم القوي ، حيث يشارك فى البطولة 16 منتخب إفريقي تم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات ، وجدير بالذكر أن الشبكة الاقوي حاليًا فى المجال الإعلامي الكروي ونقل المباريات المتألقة والبطولات العالمية على مستوي دوريات ومنافسات دو العالم شبكة “بي إن سبورتس”، قد رصدت بالفعل اشتراك مالى مقابل الأشتراك فى قنوات “ماكس”، والتى تقرر أن تقوم بنقل أحداث كأس الأمم الإفريقة ، حيث يعد الإشتراك فى القناة بحوالي 170 جنيه مصري ، ويعد هذا بالإضافة إلى الإشتراك المقرر فى باقاتها الرياضية الأساسية ، والتى بدورها مزدحمة بالعديد من البطولات العالمية التى تقام فى دو العالم في مختلف أنواع الرياضات التى تهم المواطنين بوجه عام في جميع البلدان.

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2017:

ورد مؤخرًا تردد القناة الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا 2017 بالجابون ، حيث تقرر أن تذاع أحداث البطولة على قناة بي إن ماكس HD 1 وقناة بي إن ماكس HD 2، وتم الإعلان عن التردد الخاص بها وهو: 12245 الاستقطاب: أفقي (H) معدل ترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وجدير بالذكر أن تردد قناة بي إن ماكس HD 3 هو: 12265 ، والاستقطاب هو: أفقي (H) معدل ترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3.