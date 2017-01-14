موعد مباراة تونس والسنغال غدًا الأحد 15-1-2017 والقنوات الناقلة في كأس الأمم الأفريقية

تحدد موعد مباراة تونس والسنغال القادمة فى اطار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2017 والتى تستضيفها دولة الجابون هذا العام، حيث يخوض المنتخب التونسي أولى مبارياته الكروية ببطولة أمم إفريقيا أمام نظيره من المنتخب السنغالي، حيث اللقاء الإفتتاحي لكلا الفريقين في منافسات كأس أمم أفريقيا، حيث يلعب الفريقين المباراة الرابعة من عمر بطولة أمم أفريقيا في أطار المجموعة الثانية من المجموعات المشاركة بالبطولة فى منافسات الجولة الأولي، وقد تقرر أن تقام أحداث المباراة مساء يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر يناير لعام 2017، وجدير بالذكر أن المنتخب التونسي يشارك فى هذا اللقاء وهو يلعب ضمن المجموعة الثانية من ضمن المجموعات التى تم تصنيف بها المنتخبات الإفريقية فى القرعة المعلنة مؤخرًا والتى قام بها المسؤلين والمنظمين بالبطولة، حيث تواجد منتخب تونس إلى جانب كلاً من “السنغال، والجزائر، وزيمبابوي” ، وفى اطار قائمة الفرق المتوقعة فى هذا اللقاء ،

توقيت مباراة تونس والسنغال بكأس أمم أفريقيا 2017:

حددت اللجنة المنظمة من الاتحاد الأفريقي “الكاف”، موعد مباراة تونس القادمة في اطار فاعليات منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، حيث تواجه غريمتها الأولي بالجولة الأولة من منتخب السنغال ، يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر يناير الجاري لعام 2017، وقد تقرر أن تدار أحداث المباراة بصافرة الحكم الدولي الكاميروني “نيانت أليوم” ، في كأس أمم أفريقيا بالجابون، وسوف تبدأ أحداث اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت جرنتش العالمي ، وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الأمارات العربية المتحدة.

تقرر أن تذاع أحداث المباراة بين فريقي تونس والسنغال فى اطار فاعليات منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون على القناة الناقلة “بي إن ماكس” ، كما يمكن للمشاهدين الإستمتاع بأحداث اللقاء على شاشة قناة “يوروسبورت 1 البرتغال” ، ويمكن لمحبين كورة القدم الأفريقية مشاهدة الماتش على القناة الناقلة المجانية “يوروسبورت 1 إسبانيا” ، يوروسبورت 1 ألمانيا” ، كما سيذلع أحداث اللقاء على قناة “يوروسبورت 1 المجر”، وسوف يتم نقل المباراة على شاشة القناة الفضائية “يوروسبورت 1 بولندا”، وسوف يشاهد اللقاء كل من لديه القنوات التالية “bein الرياضة 1 hd فرنسا” ، وقناة “bein الرياضية 2 hd فرنسا” ، وقناة “bein الرياضة 3 hd فرنسا” ، باللإضافة إلى قناة “يوروسبورت 1 hd جمهورية التشيك” ، وقناة “euro sport 1 hd بلجيكا” ، والقناة الناقلة “يوروسبورت 1 hd هولندا” ، وقناة “فوكس سبورت 2 hd هولندا” ، “esp1 روسيا”، وقناة “يوروسبورت بلغاريا”.