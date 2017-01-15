موعد مباراة المغرب و الكونغو في كأس أمم افريقيا 2017 بالجابون غدا الاثنين 16-1-2017

تحدد موعد مباراة المغرب و الكونغو القادمة في اطار فاعليات مسابقة كأس أمم افريقيا 2017 بدولة الجابون والذى تحدد غدًا الاثنين الموافق 16-1-2017 ، حيث تستكمل الجابون فاعليات مباريات أمم أفريقيا التى تضم أقوي الفرق الكروية على مستوي القارة السمراء لهذا الموسم 2017 ، حيث يخوض منتخب المغرب مبارته الإفتتاحية والقوية بكأس أمم أفريقيا 2017 ، ويسعي كلا الفريقين على أقتناص الفرصة والحصول على نقاط المباراة من أجل أن تكون حافز لللاعبين فى المباريات القادمة بالبطولة ، وجدير بالذكر أن المدير الفني لمنتخب المغرب ، ” هيرفي رينارد ” ، قد جهز مفاجأة حصرية لغريمه القادم ، حيث وردت بعض الأخبار على صفحات الصحف المختلفة أن المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب يخطط الآن فى اطار استعداداته للقاء أن يقوم بالتغطية الشاملة على الإصابات التى شملت فريقه عن طريق اللعب بكثافة داخل خط نص الملعب، حيث أكد رينارد أن فريق المغرب أصبح جاهز الآن للقاء القادم امام الكونغو.

اخبار منتخب المغرب قبل مباراته القادمة بأمم أفريقيا 2017 :

لسوء حظ منتخب المغرب ضمت قائمته العديد من الغيابات في اللقاء القادم الذى سيواجه فيه غريمه من منتخب الكونغو بسبب الاصابة ، حيث ضمت قائمة الغائبين من صفوف منتخب المغرب كلا من ” اللاعب المتألق يونس بلهندة ، واللاعب المميز اسامة طنان ، بالإضافة إلى اللاعب نور الدين أمرابط واللاعب سفيان بوفال ” ، وقد وردت بعض الأنباء أن سبب غياب هؤلاء النجوم عن مشاركة زملائهم بالفريق اللقاء القادم يرجع إلى الإصابات المتعددة ، ومن جهة أخري عادة قائمة منتخب المغرب للإمتلاء بعودة كلاً من ” اللاعب المتميز منير محمدي ، واللاعب مهدي بنعطية ، واللاعب نبيل درار ، بالإضافة إلى اللاعب مانويل داكوستا ، ومعه اللاعب مبارك بوصوفة ” ، وقد عاد ايضًا معهم كلاً من ” اللاعب كريم الاحمدي ، واللاعب عمر القدوري ، ومعهم الاعب يوسف العربي ” ، ليتم ضمهم لقائمة المشاركين فى مواجهة منتخب الكونغو .

توقيت مباراة المغرب و الكونغو بكأس أمم أفريقيا 2017:

تذاع أحداث مباراة الغد التى ينتظرها جماهير المغرب العريقة وعشاق منتخب الكونغو العملاق فى مواجهة قوية ومهمة فى اطار منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بدولة الجابون ، حيث المواجهة القوية التى يتقابل فيها كلاً من فريق منتخب المغرب وفريق منتخب الكونغو ، فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، وتمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر ، والساعة السابعة بتوقيت جرنتش .

القناة الناقلة لمباراة المغرب والكونغو بكأس أمم أفريقيا 2017:

تقرر إذاعة مباراة المغرب والكونغو غدًا الإثنين فى اطار منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 ، ببث مباشر وجودة عالية على القناة الناقلة الحصرية بي ان سبورت الرياضية .