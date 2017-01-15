ترددا القنوات الناقلة المجانية لكأس أمم أفريقيا 2017 فى الجابون على القمر النايل سات والاقمار الصناعية Africa Cup of Nations

مع بداية حدث هام مثل بطولة القارة السمراء لأمم أفريقيا، والعرس الأكبر للقارة الإفريقية لهذا العام ، كأس أمم أفريقيا 2017 والمقر عقده فى دولة الجابون ، سعت عدد من القنوات الناقلة الهامة إلى نقل هذا الحدث الاكبر عبر شاشاتها ، ولكن كان البث المباشر من نصيب مجموعة القنوات الناقلة ” بي إن سبورت bein sport ” ، حيث تعد هذه الباقة هى المالك الحصري الناقلة لمنافسات مسابقة بطولة أمم أفرييا 2017 في منطقة الشرق الأوسط، ولكي يتمكن محبين الساحرة المستديرة وعشاق منافسات القارة الإفريقية ، ومشجعين المنتخبات الإفريقية الـ 16 المشاركة فى هذه البطولة ، عليهم الإشتراك رسميًا فى مثل هذه الباقات ، وقد وردت بعض الأنباء أن الإشتراك السنوي لأقل باقة حاليًا والتى عن طريقها يتمكن محبين كورة القدم من المتابة لأحداث البطولة عليهم دفع على الأقل 1400 جنيه كأشتراك سنوي فقط لأجل أن ينالوا متعة مشاهدة هذه المنافسات وتشجيع الفرق الأفريقية بالبطولة ومنتخبات بلادهم.

مشاهدة بطولة أمم أفريقيا:

من الأشياء الهامة فى حياة المواطنين المصريين بجميع المناطق والمحافظات مشاركت أحداث المباريات الكروية وخاصة الهامة منها ، وبعد أن استطاع منتخب مصر من الحصول على لقب التتويج لبطولة أمم أفريقيا لعدة مرات والحصول على الرقم القياسي ايضًا بالتتويج بها ، بات مشاهدة هذه البطولة هاجس فى حياة العديدين من المشجعين لمنتخب بلادهم ، وأحداث المنافسات الكروية لباقى منتخبات القارة الإفريقية في نهائيات كأس الأمم الافريقية ، حيث يتوقع المحللين الرياضيين أن تحمل بطولة هذا العام نسبة مشاهدة قياسية لما لها من أهمية كبيرة فى نفوس المشاهدين والمجعين من جميع أرجاء القارة السمراء والعالم أجمع.

تردد القنوات الناقلة المفتوحة لكأس أمم أفريقيا 2017:

تم الإعلان عن عدد كبير من ترددات القنوات التى يستطيع من خلالها مشاهدة فاعليات كأس أمم افريقيا 2017 ، وجاء منها على سبيل المثال:

تردد قناة يورو سبورت 1 البرتغالية:

هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd

هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd

هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 الأسبانية:

هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd

أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd

أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd

تردد قناة يورو سبورت 1 الألمانية:

أسترا 19 ° e – 12226 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 المجرية:

ثور 1 درجة غربا – 12265 v 28000 sd

تردد قناة بي ان سبورت الفرنسية:

astra 19 ° e – 11377 v 22000

وهوت بيرد 13 ° e – 11096 h 29900 .