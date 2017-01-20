تونس تنعش آمالها في التاهل للدور الثاني بعد الفوز على الجزائر2-1

سجل الهدف الأول للمنتخب التونسي عيسى مندي بالخطأ في مرماة في الدقيقة 50 , بينما سجل الهدف الثاني اللاعب نعيم السليتي من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 66 , بينما سجل هدف الجزائر الوحيد اللاعب سفيان هني في الدقيقة 91 .وكانت تونس قد خسرت في المباراة الاولى أمام المنتخب السنغالي ب نتيجة 2-0 , فيما تعادلت الجزائر مع زمبابوي 1-1 في الجولة الاولى, وبعد هذه النتيجة ازدادت فر المنتخب التونسي في التأهل للدور الثاني من البطولة ,حيث يتبقى له لقاء أخير من منتخب زيمبابوي , بينما أصبحت مهمة المنتخب الجزائري صعبة , حيث يحتاج إلى الفوز في المباراة القادمة على منتخب السنغال القوي .

بعد انتهاء مباراة السنغال وزيمبابوي بفوز السنغال أصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:-

المنتخب السنغالي في الصدارة برصيد 6 نقاط المنتخب التونسي في المرركز الثاني برصيد 3 نقاط المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة المنتخب الزيمبابوي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة .

وقد وصف أغلب الخراء والمعلقين ب” الدربي المغاربي الذي سيشهد اثارة كبيرة”, لكنه لم يكن كذلك حيث اتصف اللقاء بالحذر من الجانبين.حيث اتسم الشوط الاول بقلة التركيز في التمريرات وكثرة الاخطاء من اللاعبين ضد بعضهم , وسط غياب للاعبين بارزين في صفوف المنتخب الجزائري هما الحارس رايس مبولحي والمهاجم هلال سوداني , وجاءت الفرصة الاولى لمنتخب الجزائر في الدقيقة ال5 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء نفذها اللاعب ياسين براهيمي ولكنها علت العارضة بقليل, بعد ذلك تصدى الحارس ايمن المثلوثي لرأسية اسلام سليماني في الدقيقة ال6 .اما فرص المنتخب التونسي فجاءت عن طريق وهبي الخزري من ركلة حرة تصدى لها الحارس ماليك عسلة في الدقيقة ال 10 , وتصدى المثلوثي لتسديدة رياض محرز المتجهه الى المرمى اثر عرضية من اسلام سليماني في الدقيقة ال21 ,وغبت الفرص عن بقية الشوط الاول الذي كان في معظمه هادئا من المنتخبين .

في الشوط الثاني استطاع لاعبي تونس استغلال حالة السرحان في صفوف المنتخب الجزائري ليتمكن اللاعب يوسف المساكني من دخول منطقة الجزاء وتصويب كرة ارتطمت بقدم اللاعب عيسى مندى وتغير اتجاة الكرة الى داخل الشباك لتعلن عن تسجيل الهدف الاول لمنتخب تونس في الدقيقة ال 50 , ثم ارتكب المدافع فوزي غلام خطأ فادحا عندما حاول اعادة الكرة برأسة الى حارس مرماة فسقطت الكرة امام اللاعب وهبي الخزري الذي انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء عندما حاول غلام ايقافة تسبب في ضربة جزاء احتسبها الحكم برنار كميل من سيشل تصدى لها اللاعب نعيم السليتي محرزا الهدف الثاني لتونس قي الدقيقةال66 , بعد ذلك سيطر لاعبي تونس على مجريات اللقاء وكادوا ان يحرزوا أكثر من هدف , اما هدف المنتخب الجزائري فقد أحرزة اللاعب سفيان هني اللاعب البديل اثر عرضية داخل منطقة الجزاء من سفيان قديورة سددها سفيان في شباك تونس محرزا الهدف الاول للحزائر في الدقيقة ال 91.