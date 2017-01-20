كوبر” يرفض اجراء تعديلات في تشكيل المنتخب امام أوغندا”

نقدم لكم التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري لكرة القدم الذي يخوض غدا السبت ثاني لقاءاته في بطولة كاس الامم الافريقية المقامة حاليا في الجابون في الفترة من 14يناير وحتي 5فبراير, جدير بالذكر أن المنتخب المصري قدم أداء سيئا في المباراة الاولى أمام نظيرة المالي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين , الأمر الذي جعل الجمهور والمحللين يوجهون انتقادات حادة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر.تشير المعلومات إلى وجود انقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني حول التشكيل الذي سيبدأ به المنتخب المباراة غدا أمام المنتخب الاوغندي في ثاني لقاءات المنتخب المصري بعد التعادل المخيب للأمال في المباراة الاولى امام المنتخب المالي , وبالتالي لا بديل للمنتخب المصري إلا الفوز على أوغندا وانتزاع الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظ مصر في التأهل للدور الثاني بالبطولة.ويرى بعضا من أعضاء الجهاز الفني من المنتخب ضرورة التخلي عن التحفظ الدفاعي وضرورة المغامرة بشكل أكبر عن الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة مالي التي انتهت بالتعادل السلبي .

إلا أن المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر يرى أن يبدأ بنفس التشكيلة الاولى مع إعطاء لاعبي خط الوسط والطرفين أدوار هجومية من أجل الضغط على أوغندا والفوز بالمباراة , فيما يرى أعضاء أخرون من الجهاز الفني ضرورة إجراء تغييرات في التشكيلة التي تبدأ المباراة وذلك بالدفع برمضان صبحي على حساب تريزيجية والدفع بعمر جابر على حساب أحمد فتحي من أجل الهجوم من الاطراف .يخوض المنتخب الوطني اليوم مرانه الاخير على الملعب الفرعي لاستاد بورت جنتيل الذي يستضيف مبارايات المنتخب في دور المجموعات , وبعد التمرين على الملعب الفرعي يقوم اللاعبون بالمشي على أرضية ملعب المباراة مدة 15 دقيقة لعدم إجهاد أرضية الملعب , جدير بالذكر أن لاعبي المنتخب المصري قد أبدوا استيائهم من ارضية ملعب بورت جنتيل , الامر الذي يمثل صعوبة امام لاعبي المنتخب من أجل اللعب بحرية في الميدان.في هذا المران الأخير يضع الجهاز الفني للمنتخب اللمسات الاخيرة والتركيز على تلاشي الأخطاء التي وقع فها اللاعبون في المباراة الاولى مع الاتفاق على بعض الجمل التكتيكية التي تنفذ أثناء المباراة , حتي يتمكن المنتخب من حصد الثلاث نقاط والحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور الثاني من البطولة, وخصوصا أن المباراة الاخيرة للمنتخب ستكون أمام منتخب قوي هو المنتخب الغاني الذي يسعي للانتقام لخسارته من المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم و لذلك لابد على المنتخب المصري الفوز بهذا اللقاء لتسهيل المهمة.

وأيضا خلال هذا التمرين يسعى الجهاز الفني لرفع الروح المعنوية للاعبين الذين تعرضوا لانتقادات حادة في مباراة مالي مثل اللاعب المحترف محمد النني الذي لم يظهر بمستوى جيد في المباراة, كما حاول المدير الاداري للمنتخب استبدال الحارس احمد الشناوي بحارس آخر , لكن الاتحاد الافريقي لم يوافق على هذا الطلب طالما قد بدأ المنتخب في المباريات, وكان أحمد الشناوي قد تعرض لاصابة في بداية مباراة مالي تم تغيرة على اثرها ودخول الحارس عصام الحضري الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في بطولة كاس الامم الافريقية.وسيحضر المدير الاداري للمنتخب الوطني ايهاب لهيطة الاجتماع الفني للمباراة لتحديد ملابس الفريقين بحضور المراقبين والحكام.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري

في حراسة المرمي :- عصام الحضري

في خط الدفاع:-علي جبر-احمد حجازي -محمد عبدالشافي – عمر جابر

في خط الوسط :-طارق حامد- محمد النني – عبدالله السعيد

في خط الهجوم:- محمد صلاح- تريزيجية-مروان محسن