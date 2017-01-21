موعد مباراة مصر وكرواتيا في دور ال16 بكأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المصري لكرة اليد مواجهة صعبة في دور ال16, من بطولة كأس العالم بفرنسا , أمام منتخب كرواتيا بطل العالم , وذلك بعد صعود المنتخب المصري في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المنتخب السويدي صاحب المركز الثاني ب 8 نقاط , بعد ان خسر المنتخب المصري من نظيرة السويدي في مباراة يوم الجمعة بنتيجة 33-26 , هذه النتيجة أهلت المنتخب المصري ثالثا في مجموعته ليواجه صاحب المركز الثاني في المجموعه الثالثة منتخب كرواتيا .

اختبار صعب لمصر أمام كرواتيا

سيواجه المنتخب المصري لكرة اليد اختبار صعب عندما يلعب ضد منتخب كرواتيا في دور ال 16 , منتخب كرواتيا من أقوى المنتخبات على مستوى العالم, وقد نجح في الفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات باستثناء اللقاء الاخير امام منتخب ألمانيا, يذكرأن المنتخب المصري في حالة فوزه على منتخب السويد كان سيلاقي منتخب بيلاروسيا البيضاء , ولكن بهذه الخسارة احتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته ليصعد للدور التالي لمواجهه منتخب كرواتيا في مباراة غاية في الصعوبة تحتاج إلى تركيز كبير وجهد مضاعف من اللاعبين , ويشهد اللقاء عودة اللاعب المخضرم أحمد الاحمر والذي أراحه المدير الفني مروان رجب في المباراة الاخيرة .

تشكيلة مصر لمواجهه كرواتيا

اختار المدير الفني لمنتخب مصر ” مروان رجب ” قائمة تضم كلا من , هادي رفعت, كريم هنداوي , محمود خليل , احمد خيري , كريم ايمن , عبدالرحمن على , يحيى الدرع , اسلام حسن , احمد الاحمر , مودي , ممدزح طه , يحيى خالد , وسام سامي , محمد ابراهيم , ابراهيم المصري , محمد ممدوح هاشم , محمد سند , ويامل مروان رجب في تحقيق نتيجة ايجابية امام كرواتيا .

موعد مباراة مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

نقدم لكم في هذا التقرير موعد لمباراة مصر وكرواتيا في دور ال16 بكاس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بفرنسا, والمقرر لها أن تقام يوم الاحد الوافق 23-1 , في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة , وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة .

القنوات الناقلة للمباراة مصر وكرواتيا اليوم

فستنقل المباراة على قناة بي ان سبورت HD7 الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .التوقيت : الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه 10:45 بتوقيت مكة المكرمة