رسميا… “كارلوس سالوم” في الزمالك مقابل 600 ألف دولار

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من نادي”يونيون إسبانيولا” التشيلي بالموافقة على بيع اللاعب كارلوس سالوم مقابل 600 ألف دولار, خلال فترة الانتقالات الشتوية .حيث نجح مجلس ادارة نادي الزماك في المفاوضات المكثفة التي أجراها خلال الساعات الماضية مع مسئولي النادي التشيلي , في الحصول على خدمات اللاعب كارلوس سالوم, وحاول مسئولي نادي الزمالك تخفيض هذا المبلغ إلى 500 ألف دولار , لكن مسئولي النادي التشيلي أصروا على بيعه مقابل 600 ألف دولار.جدير بالذكر أن النادي الاهلي كان يرغب في الحصول على خدمات اللاعب كارلوس سالوم , وكان ذلك بناء على طلب من المدير الفني للاهلي الكابتن حسام البدري , إلا أن مسئولو الزمالك قد نجحوا في التوصل لاتفاق مع النادي التشيلي الذي أرسل موافقتة على بيع اللاعب لنادي الزمالك .

اللاعب كارلوس سالوم يلعب في مركز المهاجم , وجدير بالذكر أنه يحمل الجنسية الارجنتينية وأيضا الجنسية الفلسطينية ويبلغ من العمر29 عاما, ومن المعلوم أن اللاعب الذي يحمل الجنسية الفلسطينية يتم قيده في قائمه الفريق المحلي كلاعب محلي ولا يتم قيده كلاعب افريقي , الامر الذي جعل المدير الفني للزمالك محد حلمي يبدي موافقته على ضم اللاعب , وخوصا أن قائمة الزمالك المحلية بها ثلاث لاعبين أفارقة هم معروف يوسف و ايمانويل مايوكا واستانلي.