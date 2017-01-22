فرص منتخب مصر في التأهل لدور ال 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون

آخر تحديث: أخبار الرياضة
فرص منتخب مصر في التأهل لدور ال 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون

نقدم لكم تقريرا عن فرص المنتخب المصري في الصعود للدور الثاني من بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى 5 فبراير ,حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كلا من منتخبات غانا ومالي وأوغندا .وقد لعبت اليوم مباريات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة والتي أسفرت عن:- فوز غانا على مالي 1-0 .فوز مصر على أوغندا 1-0 .

ترتيب المجموعة بعد مباريات اليوم

بهذه النتيجة يضمن المنتخب الغاني الصعود الى الدور الثاني ب6 نقاط بعدما فاز في المباراة الاولى على أوغندا 1-0 , وتأتي مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط, ثم مالي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة , وتأتي أوغندا في المركز الاخير بدون رصيد من النقاط بعد أن خسرت في مبارتين .

ونستعرض معكم في هذا التقرير فرص مصر في التأهل للدور الثاني:-

  1.  في حالة فوز للمنتخب المصري على غانا في المباراة القادمة يصعد المنتخب المصري لدور ال8 من البطولة ك “أول” المجموعة برصيد 7 نقاط دون النظر الى نتائج المباراة الثانية .
  2.  في حالة التعادل في مباراة غانا يتأهل المنتخب المصري ك” ثاني ” المجموعة برفقة المنتخب الغاني , دون النظر الى نتيجة المباراة الاخرى, حيث سيصبح رصيد المنتخب المصري 5 نقاط , بينما أكبر رصيد قد يصل اليه منافسيه “مالي وأوغندا” هو اربع نقاط .
  3. في حالة خسارة المنتخب المصري امام غانا في الجولة الاخيرة , ننتظر اللقاء الثاني بين مالي واوغندا , ففي حالة خسارة أو تعادل مالي تتأهل مصري مع غانا الى الدور الثاني , أما في حالة فوز مالي على أوغندا سيصبح رصيد مالي متساوي مع رصيد مصر ب 4 نقاط , وفي هذه الحالة ننظر الى فارق الاهداف بين مصر ومالي وأيهما أكثر تهديفا.