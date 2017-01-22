فرص منتخب مصر في التأهل لدور ال 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون

نقدم لكم تقريرا عن فرص المنتخب المصري في الصعود للدور الثاني من بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى 5 فبراير ,حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كلا من منتخبات غانا ومالي وأوغندا .وقد لعبت اليوم مباريات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة والتي أسفرت عن:- فوز غانا على مالي 1-0 .فوز مصر على أوغندا 1-0 .

ترتيب المجموعة بعد مباريات اليوم

بهذه النتيجة يضمن المنتخب الغاني الصعود الى الدور الثاني ب6 نقاط بعدما فاز في المباراة الاولى على أوغندا 1-0 , وتأتي مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط, ثم مالي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة , وتأتي أوغندا في المركز الاخير بدون رصيد من النقاط بعد أن خسرت في مبارتين .

ونستعرض معكم في هذا التقرير فرص مصر في التأهل للدور الثاني:-