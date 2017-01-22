موعد مباراة الجزائر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية كان 2017 والقنوات الناقلة لها

يلتقي المنتخب الجزائري مع منتخب السنغال غدا الإثنين وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة في منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017 التي تقام فعالياتها في الجابون، وتضم المجموعة الثانية بالإضافة إلى فريقي الجزائر والسنغال منتخبي تونس الشقيق ومنتخب زيمبابوي اللذان سوف تجمعهما مباراة في نفس التوقيت، وذلك من أجل حسم المقعد الأخير في المجموعة لضمان التأهل للدور ربع النهائي، ونقدم لكم الآن موعد المباراة التي تقام غدا الإثنين الموافق 23 من شهر يناير الجاري، كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة وموقف الفريقين في المجموعة الثانية وفرص تأهلهما للدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017 في دولة الجابون، وجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري الشقيق أسود الصحراء مطالبون بالفوز في هذه المباراة وانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي تجمع فريقي تونس وزيمبابوي في نفس التوقيت، وتعتبر المباراة المنتظرة بين الجزائر والسنغال من أقوى مباريات البطولة بسبب قوة الفريقين ورغبة المنتخب الجزائري في تحسين صورته أمام الجماهير وخطف فرصة التأهل الأخيرة له في البطولة بعد الآداء المخيب للآمال الذي ظهر عليه الفريق في مبارياته السابقة في البطولة، بعد تعادله بهدفين لمثلهما في مباراته الأولى أمام منتخب زيمبابوي، وخسارته المباراة الثانية أمام نسور قرطاج المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد، ويسعى منتخب الجزائر إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب السنغال الذي ضمن التأهل للدور ربع النهائي فعليا بعد فوزه في مباراتيه أمام منتخبي تونس وزيمبابوى، حتى إذا فشل في التأهل ليكون بمثابة فوزا شرفيا للفريق، وتشير العديد من التقارير إلى أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم قد قرر إقالة المدير الفني البلجيكي للفريق ” جورج ليكنز ” بعد انتهاء منافسات الفريق في البطولة.

فرص المنتخب الجزائري في التأهل للدور الثاني:

ويطمح المنتخب الجزائري في الفوز على المنتخب السنغالي بنتيجة كبيرة ثم انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة نسور قرطاج مع منتخب زيمبابوي، ويحثل منتخب السنغال صدارة المجموعة ب ست نقاط يليه منتخب تونس بثلاث نقاط ثم منتخبي الجزائر زيمبابوي برصيد نقطة واحدة فقط، ومن ثم لا سبيل أمام المنتخب التونسي سوى تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور الثاني من البطولة حيث أي نتيجة غير الفوز ستجعله عرضة لفقدان فرصته في التأهل، حيث أنه في حالة فوز المنتخب الجزائري بفارق هدفين وفوز منتخب زيمبابوي على المنتخب التونسي يتأهل المنتخب الجزائري بفارق الأهداف على حساب منتخب زيمبابوي الذي يتساوى معه في عدد النقاط، كما أنه في حالة تعادل منتخب تونس مع منتخب زيمبابوي ثم فوز منتخب الجزائر بفارق هدفين يمنح التأهل للفريق الجزائري بفارق الأهداف عن منتخب تونس الذي يتساوى معه في عدد النقاط.

تشكيلة المنتخب الجزائري:

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الجزائري اللقاء بنفس التشكيلة التي لعب بها مباراته الأخيرة أمام المنتخب التونسي مع بعض التغييرات التي قد يجريها المدير الفني البلجيكي للفريق ” جورج ليكنز “، مثل مشاركة ” رايس مبولحي ” بعد تماثله الشفاء من الاصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى أمام زيمبابوي، ويلعب في خط دفاع الفريق الجزائري ربيع مفتاح وعيسي ماندي ورامي بن سبعيني وفوزي غلام، بينما يتكون خط وسط الميدان من اللاعبين عدلان قديورة ونبيل بن طالب ورشيد غزال، أما هجوم الفريق فيتكون من رياض محرز وياسين براهيمي إسلام سليماني، بينما يتوقع أغلب المحللين الرياضيين غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن المنتخب السنغالي بهدف إراحتهم للدور ربع النهائي الذي قد ضمنوا التأهل له بالفعل.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها:

تقام المباراة المرتقبة بين منتخبي الجزائر والسنغال غدا الأحد الموافق 23 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءابتوقيت دولة تونس، وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتذاع المباراة حصريا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وتحديدا على قناة بي إن ماكس.